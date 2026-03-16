بيوجه ابنه يخلي باله من العربيات .. الأمن يكشف حقيقة فيديو صادم بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام ثلاثة أشخاص بإلقاء الحجارة على قائدى السيارات وإحداث تلفيات بها ومحاولة سرقة المواطنين بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء سير عامل نظافة (يحمل "كوريك" يستخدمه فى محل عمله) وزوجته ونجلهما حدثت مشادة كلامية بين المذكور ونجله لتعنيفه بسبب عبوره الطريق دون حرص ، وقام أحد الأشخاص "تصادف مروره بمحل الواقعة" بالتدخل للفض بينهما ، وتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى ، والزعم بقيامهم بإلقائهم الحجارة على قائدى السيارات لمحاولة سرقتهم .

أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (تاجر - مقيم بالإسكندرية)، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر المقطع المشار إليه ظناً منه قيام الظاهرين بمقطع الفيديو بالشروع فى سرقة المواطنين إلا أنه تفهم الأمر عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.





