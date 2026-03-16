قاد سيارة برعونة وإصطدم بأخرى.. القبض على ميكانيكي في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى بدون لوحات معدنية" بالسير برعونة داخل منطقة سكنية والإصطدام بسيارة حال توقفها بالقليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "بدون لوحات معدنية" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (ميكانيكى – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية) ، وبمواجهته قرر أنه حدثت بينه ومالك السيارة خلافات حول قيمة إصلاح السيارة فقام على أثرها بالسير برعونة عمداً لإتلاف ما تم إصلاحه بها إلا أنه إصطدم بسيارة ودراجة نارية حال توقفهما دون حدوث ثمة إصابات وتصالحه بعد ذلك مع مالكيهما.

وأمكن تحديد مالك السيارة (مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية)، وبسؤاله أيد ما سبق وأشار إلى أنه يقوم حالياً بإجراءات تراخيص السيارة.

وتم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.