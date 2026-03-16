القبض على 5 تجار مخدرات بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية لخلافات بينهم حول ترويج المواد المخدرة بالقليوبية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة) ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – كمية من مخدرى " الحشيش ، الهيروين " – سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، ونفوا إطلاقهم للأعيرة النارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.