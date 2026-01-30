قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

منتصر الرفاعي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية عند الساعة الواحدة ظهر اليوم الجمعة إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في مدينة نيون السويسرية، حيث تقام مراسم سحب قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2026، في محطة مفصلية تمهد لانطلاق الأدوار الإقصائية للبطولة الأعرق في القارة العجوز.

وستُستكمل ملامح الطريق لاحقًا بإجراء قرعة دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي يوم الجمعة 27 فبراير المقبل، على أن تقام مرحلة الذهاب للملحق يومي 17 و18 فبراير، فيما ستقام مرحلة الإياب يومي 24 و25 فبراير، في مرحلة تتسم بالكثير من الترقب بعد مواجهات الموسم الماضي النارية، أبرزها الصدام الملحمي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

سيطرة إنجليزية على البطاقات المباشرة

كشفت نتائج مرحلة الدوري عن تفوق واضح لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، التي ضمنت خمسة مقاعد مباشرة في دور الـ16، ممثلة في: مانشستر سيتي، ليفربول، أرسنال، توتنهام، وتشيلسي.

في المقابل، حجز برشلونة بطاقة العبور المباشر من الدوري الإسباني، فيما تلقى حامل اللقب ريال مدريد صدمة قوية بسقوطه أمام بنفيكا (4-2)، ما أدى إلى انتقاله إلى الملحق، إلى جانب نخبة من كبار أوروبا مثل باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، نيوكاسل يونايتد، أتلتيكو مدريد، ويوفنتوس.

الفرق المتأهلة مباشرة والدخول في الملحق

الأندية الثمانية المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16:
آرسنال – بايرن ميونخ – ليفربول – توتنهام – برشلونة – تشيلسي – سبورتينج لشبونة – مانشستر سيتي

الفرق الـ16 التي ستلعب الملحق:
ريال مدريد – أتلتيكو مدريد – إنتر ميلان – باريس سان جيرمان – نيوكاسل – يوفنتوس – أتالانتا – باير ليفركوزن – بروسيا دورتموند – أولمبياكوس – كلوب بروج – جالاتا سراي – موناكو – كراباج – بودو جليمت – بنفيكا

سيناريوهات مباريات الملحق

ريال مدريد، الذي أنهى الدوري في المركز التاسع، سيواجه أحد فريقَي بودو جليمت (23) أو بنفيكا (24)، مع أفضلية خوض مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو.

إنتر ميلان (المركز 10) سيكون على موعد مع أحد الخصمين نفسهما، والفائز سيصطدم لاحقًا بمانشستر سيتي أو سبورتينج لشبونة في دور الـ16.

باريس سان جيرمان (المركز 11) يواجه إما موناكو أو كاراباج، ما قد يؤدي إلى كلاسيكو فرنسي محتمل في الملحق.

تنص اللوائح على أن الفرق المصنفة الأعلى في الدوري تستضيف مباراة الإياب، كما أن ترتيب الدوري سيؤثر على التصنيف في ربع ونصف النهائي لاحقًا، ما يجعل الملحق محطة حاسمة لا تقبل أنصاف الحلول ويعد الجماهير بأيام أوروبية مشتعلة من الإثارة.

