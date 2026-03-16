ريهام سعيد تفاجئ أسرة صعيدية بأثاث منزلي و30 ألف جنيه

خصصت الإعلامية ريهام سعيد، حلقة اليوم من برنامج "خيركم سابق" المذاع على قناة " النهار"، لتحقيق أحلام العديد من الأسر الأولى بالرعاية.

وقامت ريهام سعيد بجلب عدد 2 دولاب لأسرة "عم مرتضى، وقالت ريهام سعيد لعم مرتضى "إحنا جبنا دولابين يا عم مرتضى مش واحد ".

وقالت ريهام سعيد :" إحنا جينا الصعيد وكلنا فرحة وامل إننا ننجح في مهمة إسعاد المصريين في كافة محافظات الجمهورية وتحقيق أحلامهم ".



كما قامت ريهام سعيد باعطاء عم مرتضى مبلغ قدرة 30 الف جنيه من أجل ترميم سقف منزله وإعادة ترميم محارة المنزل ووضع سيراميك جديد للمنزل ".

ومن جانبه قال عمر مرتضى:" ده كده كتير وانا مش متوقع اخالص اللي بيحصل معايا ده ".