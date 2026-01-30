زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

استقبلت مديرية الشئون الصحية بالشرقية لجنة من وزارة الصحة والسكان، للقيام بزيارة إشرافية على مستشفى فاقوس المركزي، يرافقها الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة نفرتاري هاشم مديرة إدارة نفقة الدولة، والدكتور محمد عبدالعزيز مسئول الحضانات ورعايات الأطفال، والدكتور محمود نافع مشرف الرعايات المركزة بالمديرية، والدكتور أحمد الشوادفي مدير المستشفى، وذلك لتقييم وحدة قسطرة القلب بالمستشفى، تمهيداً لاعتماد التكويد الخاص بها وإدراجها ضمن خدمات نفقة الدولة، والتأكد من التشغيل الفعلي لها، وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة من الوزارة.

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن زيارة اللجنة تأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في خدمات الأشعة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديريات الشئون الصحية، مشيراً إلى أن تقييم وحدة القسطرة يهدف إلى التأكد من كفاءة البنية التحتية والتجهيزات الطبية والكوادر البشرية التي تؤدي العمل بالوحدة، بما يضمن تقديم خدمة طبية عالية الجودة للمرضى، خاصة في حالات القلب الحرجة التي تتطلب تدخل سريع ودقيق، مؤكداً على حرص المديرية والمستشفى على استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة لتكويد وحدة القسطرة في أقرب وقت.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية إلى أن اللجنة قامت بالمرور على وحدة القسطرة والأقسام الداعمة لها، ومراجعة التجهيزات الفنية للأجهزة الطبية، والتأكد من توافر متطلبات مكافحة العدوى والسلامة المهنية، إلى جانب مراجعة إجراءات التسجيل الطبي وآليات العمل المقترحة، وذلك تمهيداً لرفع تقرير شامل للوزارة لاعتماد التكويد وبدء تقديم الخدمة ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة وأداء العمل بمستشفى فاقوس المركزي، وتجهيز وحدة قسطرة القلب وفق المعايير المحددة، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.