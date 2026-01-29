قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محمد الطحاوي

قاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة والباعة الجائلين من الشوارع والطرق الرئيسية بمدينة الزقازيق، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الإنضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية.

بدأت الحملة من أسفل كوبري الصاغه إتجاه شارع الحلقة موجهاً رئيس حي أول الزقازيق بوضع الحواجز والعلامات التحذيرية والتأمينية بمنطقة العمل أسفل الكوبري لحين انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

استهل المحافظ جولته بشارع حلقه السمك موجهاً رئيس حي أول الزقازيق،برفع كافة الإشغالات وتعديات أصحاب المحال علي حرم الشارع مع إلزامهم بالمساحات المسموح بها فقط لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما شدد المحافظ علي رئيس حي أول الزقازيق بإلزام أصحاب المحال التجاريه بشارع حلقة السمك بتنفيذ وصلات الصرف الصحي الخاص بمحالهم وعدم تصريفها علي الشارع الرئيسي وذلك قبل بدء تنفيذ أعمال التطوير التي ستشهدها المنطقة.

وخلال الجولة ، التقي المحافظ بعدد من أهالي المنطقة الذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف علي مشاكلهم علي الطبيعة وإيجاد الحلول الفورية لها.

استكمل محافظ الشرقية جولته مروراً بكوبرى الممر وشارع مولد النبي ومنطقة المنتزة وقسم النظام ليأمر المحافظ رئيس حي أول الزقازيق بمراجعة كافة الوصلات الكهربائية للمحال التجارية وإزالة التندات والاعلانات المخالفة ورفع البضائع من علي حرم الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما امر المحافظ بشن حملة نظافة مكبرة بشوارع قسم النظام لرفع تراكمات القمامة منها مع إلزام أصحاب الأراضي الفضاء بتسويرها لمنع تحويلها لمقالب قمامة عشوائية حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية

