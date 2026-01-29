محافظ الشرقية يتفقد طريق الجمباز لتهيئته كمحور بديل لإيجاد السيولة المرورية بالزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، طريق الجمباز لمتابعة أعمال تمهيد وتجهيز الطريق كمحور مروري بديلاً لتخفيف الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، وتحقيق السيولة المرورية لحركة السيارات من وإلى المدينة، وذلك لحين الإنتهاء من أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة.

وخلال الجولة، كلف المحافظ شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق برفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات البناء من علي جانبي الطريق وإصلاح بالوعات الصرف والتأكد من تغطيتها، فضلًا عن تسوية وتمهيد الطريق بوضع طبقة رملية حمراء، تيسيرًا لحركة السيارات وفك التكدسات المرورية بمداخل المدينة، وتسهيل حركة الإنتقال من وإلى الزقازيق وباقي المراكز.

والتقى المحافظ بأحد المواطنين واستمع إليه موجهاً رئيسي مركز الزقازيق وحي ثان بدراسة مطالبه والاستجابة الفورية طبقاً للإمكانيات المتاحة.