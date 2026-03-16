سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات في الجنوب اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك العديد من الشواهد التي تشير إلى تصاعد العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.

وأضاف سنجاب في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنطقة تشهد غارات جوية كثيفة وقصفًا مدفعيًا عنيفًا استهدف عددًا من البلدات الحدودية.

وأشار إلى أن الاشتباكات دارت بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حزب الله في منطقة مارون الراس بالقطاع الغربي من الجنوب اللبناني، إلى جانب اشتباكات غير مباشرة مستمرة في بلدات الخيام والطيبة والعديسة ومركبا في القطاع الشرقي.

وتابع، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تسعى خلال هذه المرحلة إلى السيطرة بشكل كامل على بلدة الخيام الحدودية إضافة إلى بلدة العديسة، لافتًا إلى أن هذه البلدات لم يتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من دخولها بشكل كامل إلا بعد اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024 وخلال المهلة المحددة بـ 60 يومًا، حيث دخل إليها ثم انسحب بعد انتهاء المهلة، بعدما وصل إلى معظم أرجائها، وكذلك إلى بلدات أخرى في الشريط الحدودي مثل كفركلا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني.

وأردف، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل هذه المرة لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات وربما تجاوز هذه المسافة في بعض المناطق، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن استهدافات حزب الله ما تزال مستمرة ضد القوات المتقدمة.

وذكر أن حزب الله أعلن خلال ساعات اليوم تنفيذ عمليتين ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتقدمة بريًا في عدة مناطق، موضحًا أن كثافة الغارات في محيط مجرى نهر الليطاني، إلى جانب القصف المدفعي على بلدات الحافة الحدودية، تشير إلى احتمال اتساع نطاق العملية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الجسور والطرق المؤدية إلى جنوب نهر الليطاني.