الشرقية تختتم أعمال لجنة اختيار الأمهات المثاليات | وهذه النتيجة

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه اختتمت محافظة الشرقية أعمال اللجنة المشكلة لاختيار الأمهات المثاليات لعام ٢٠٢٦ تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الأجتماعي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وذلك وفقًا للمعايير والضوابط التي حددتها وزارة التضامن الأجتماعي وبما يضمن تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.

واشار الي أن مسابقة الأم المثالية تُجسد تقدير الدولة للدور العظيم الذي تقوم به الأم المصرية في بناء الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على دعم النماذج المشرفة من الأمهات خاصة الأمهات الكافحات وذوي الهمم تقديرًا لعطائهن وجهودهن الإستثنائية في تربية الأبناء وصناعة أجيال قادرة على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسرة المصرية وتعزيز قيم التماسك المجتمعي.

واضاف أحمد حمدي عبد المتجلي مدير مديرية التضامن الأجتماعي بالشرقية ورئيس اللجنة أن أعمال الأختيار تمت وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية طبقًا للإشتراطات المعتمدة من وزارة التضامن الأجتماعي، موضحًا أنه سيتم ترشيح الأسماء التي وقع عليها الأختيار لتمثيل محافظة الشرقية في المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى الجمهورية والمقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل.

وأشار مدير مديرية التضامن الأجتماعي بالشرقية إلى أن عدد المتقدمات للمسابقة على مستوى المحافظة بلغ (١٥) أمًا ، استوفت (١٠) أمهات منهن شروط التقدم بواقع (٨) أمهات طبيعيات و(٢) من ذوي الهمم، مؤكدًا أن اللجنة راعت البعد الإنساني الإجتماعي عند المفاضلة بين المتقدمات.

يُذكر أن وزارة التضامن الأجتماعي كانت قد أعلنت فتح باب التقدم للمسابقة المركزية للأحتفال بالأم المثالية لعام ٢٠٢٦ حيث صدر قرار محافظ الشرقية بتشكيل اللجنة المحلية المشرفة على المسابقة بمشاركة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة وفقا للضوابط المعتمدة من الوزارة.