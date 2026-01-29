قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
تصعيد خطير في القدس.. هدم مقرات الأونروا وتهديد مباشر لحياة 190 ألف لاجئ
الأمم المتحدة: نحث الأطراف في سوريا على حل النزاع سلميا واحترام القانون الدولي
ذكرى وفاة الشيخ شعبان الصياد.. محطات لا تعرفها عن فارس القرآن
محافظات

الشرقية تختتم أعمال لجنة اختيار الأمهات المثاليات | وهذه النتيجة

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه اختتمت محافظة الشرقية أعمال اللجنة المشكلة لاختيار الأمهات المثاليات لعام ٢٠٢٦ تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الأجتماعي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وذلك وفقًا للمعايير والضوابط التي حددتها وزارة التضامن الأجتماعي وبما يضمن تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.

واشار الي أن مسابقة الأم المثالية تُجسد تقدير الدولة للدور العظيم الذي تقوم به الأم المصرية في بناء الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على دعم النماذج المشرفة من الأمهات خاصة الأمهات الكافحات وذوي الهمم تقديرًا لعطائهن وجهودهن الإستثنائية في تربية الأبناء وصناعة أجيال قادرة على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسرة المصرية وتعزيز قيم التماسك المجتمعي.

واضاف أحمد حمدي عبد المتجلي مدير مديرية التضامن الأجتماعي بالشرقية ورئيس اللجنة أن أعمال الأختيار تمت وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية طبقًا للإشتراطات المعتمدة من وزارة التضامن الأجتماعي، موضحًا أنه سيتم ترشيح الأسماء التي وقع عليها الأختيار لتمثيل محافظة الشرقية في المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى الجمهورية والمقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل.

وأشار مدير مديرية التضامن الأجتماعي بالشرقية إلى أن عدد المتقدمات للمسابقة على مستوى المحافظة بلغ (١٥) أمًا ، استوفت (١٠) أمهات منهن شروط التقدم بواقع (٨) أمهات طبيعيات و(٢)  من ذوي الهمم، مؤكدًا أن اللجنة راعت البعد الإنساني الإجتماعي عند المفاضلة بين المتقدمات.

يُذكر أن وزارة التضامن الأجتماعي كانت قد أعلنت فتح باب التقدم للمسابقة المركزية للأحتفال بالأم المثالية لعام ٢٠٢٦ حيث صدر قرار محافظ الشرقية بتشكيل اللجنة المحلية المشرفة على المسابقة بمشاركة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة وفقا للضوابط المعتمدة من الوزارة.

وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية محافظة الشرقية

