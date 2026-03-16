الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لحظات رعب على دائري المريوطية بعد حادث تصادم عنيف

تصادم وقع بين سيارتين
تصادم وقع بين سيارتين
إسراء عبدالمطلب

تباشر النيابة العامة التحقيق في حادث تصادم وقع بين سيارتي نقل وملاكي على الطريق الدائري في نطاق منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، يوم الإثنين 16 مارس 2026. 

وكلفت النيابة الأجهزة المعنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن الواقعة.

وأكدت المصادر الرسمية أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، تم نقلهم فورًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيقات مع الأطراف المعنية للتأكد من تفاصيل الواقعة.

وصول الأجهزة الأمنية وموقع الحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع تصادم بين عدد من السيارات على الطريق الدائري بالمريوطية. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ورفع آثار الحادث لضمان انسيابية حركة المرور.

وبإجراء الفحص والتحريات تبين وقوع تصادم مباشر بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب والسائقين. وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة حركة المركبات إلى طبيعتها، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حوادث الطرق… خطر يومي

تعد حوادث الطرق أحد أكثر أنواع الحوادث انتشارًا عالميًا، وتتسبب بخسائر مادية وإصابات بشرية ووفيات في بعض الحالات. وتتنوع هذه الحوادث بين الدهس، والتدهور، والاصطدام بمركبات أخرى أو أجسام ثابتة أو حتى حيوانات. وتختلف شدة الحوادث بحسب طبيعة الطريق وسلوك السائقين والالتزام بالقوانين المرورية.

نصائح للحد من الحوادث

يمكن تقليل المخاطر على الطرق باتباع عدة إرشادات مهمة، من أبرزها:

  • تجنب السرعة الزائدة التي تؤثر على تركيز السائق.
  • الامتناع عن استخدام الهاتف أثناء القيادة أو الانشغال بالمأكولات والمشروبات.
  • الانتباه لحركة المرور، بما يشمل المشاة والسائقين الآخرين.
  • الالتزام بإشارات المرور وإرشادات الطريق.
  • الحفاظ على المركبة في حالة صيانة دورية، والتأكد من سلامتها قبل القيادة.
  • تجنب السير في طرق مجهولة أو وعرة قد تحتوي على منعطفات خطرة.
  • المحافظة على مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة.
  • الالتزام الكامل بالمسؤولية أثناء القيادة دون أي إهمال أو تقصير.

يؤكد خبراء المرور أن الالتزام بالقواعد الأساسية للسلامة المرورية يمكن أن يقلل بشكل كبير من وقوع الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

قال شاهد عيان، محمد حسين، إن حادث تصادم وقع بين سيارتي نقل وملاكي أعلى الطريق الدائري في نطاق منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة. 

وأوضح محمد حسين: "كنت مارّ بالسيارة في الطريق وفجأة شفت سيارة النقل تصطدم بالملاكي بقوة، والصوت كان مدوّي. حاولت الابتعاد بسرعة لكن وقع الحادث أمامي مباشرة". 

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، قائلاً: "الناس كانت مصدومة، وبعضهم كان ينزف، وفورًا جت سيارات الإسعاف ونقلوا المصابين للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة". 

وأشار إلى أن الشرطة وصلت بسرعة إلى موقع الحادث وبدأت في رفع آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية: "الشرطة تعاملت بسرعة مع الموقف، وقاموا بتأمين الطريق وتسهيل مرور السيارات بعد رفع الحطام".

الدائري المريوطية الجيزة

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

