بالتزامن مع رشقات صاروخية إيرانية.. أعضاء الكنيست الإسرائيلي يختبئون في الغرفة المحصنة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات لأعضاء بالكنيست الإسرائيلي يختبئون في الغرفة المحصنة تخوفاً من الانطلاق أو انطلاق رشقات صاروخية، بعد إطلاق رشقات انشطارية وصاروخية على القدس وبيت شيمش من إيران.



وفي وقت سابق، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، أنه بعد تعرض طهران لعدوان أمريكي صهيوني لم تقف أي دول إسلامية إلى جانب الشعب الإيراني باستثناء حالات نادرة وفي حدود المواقف السياسية فقط.

وقال لاريجاني، اليوم، إن بعض الدول ذهبت أبعد من ذلك وقالت إن إيران أصبحت عدواً لها لأنها استهدفت قواعد أمريكية ومصالح أمريكية وإسرائيلية في أراضيها.

وتساءل لاريجاني قائلا : هل المطلوب أن تقف إيران مكتوفة الأيدي بينما تستخدم القواعد الأمريكية في بلدانكم للاعتداء عليها؟.