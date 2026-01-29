حصول طالبتين بالشرقية على المركز الأول بالجمهورية بمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الطالبين إياد عمر أحمد محمود بالصف الأول الثانوي العام بمدرسة الزقازيق الثانوية بنين (تأسيس عسكري) التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية وياسين أحمد ممدوح بالصف الأول الثانوي العام بمدرسة الشهيد العقيد أحمد جابر نصار التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وذلك لحصولهما على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدورة الخامسة من مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة.

أكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس إهتمام الدولة بملف التعليم وحرص وزارة التربية والتعليم على دعم الموهوبين وتنمية مهاراتهم الرقمية بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي ويسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والأبتكار ودعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري وفق رؤية علمية حديثة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ومن جانبه، أعرب محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية عن بالغ اعتزازه وفخره بهذا التفوق المشرف مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة تخطيط علمي ومتابعة جادة ودعم متواصل للطلاب المتميزين وبث روح الطموح والعزيمة لديهم، مشيرًا إلى أن المديرية لا تدخر جهدًا في دعم المواهب الطلابية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية.

وأشاد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بجهود إدارات شرق الزقازيق التعليمية وبالطالبين الفائزين لما قدماه من نموذج مشرف في التميز والأبتكار ورفع اسم التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عاليًا في المنافسات المحلية والعربية.