انفجارات ضخمة تهز تل أبيب.. والإسعاف الإسرائيلي يتعامل مع مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن صفارات الإنذار دوت في عدد كبير من المناطق داخل الأراضي المحتلة، من بينها مدينة القدس وصولًا إلى أسدود ومودعين، عقب رشقة صاروخية كبيرة أُطلقت من إيران.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحديث يدور وفق التحقيقات الأولية عن صاروخ انشطاري أُطلق باتجاه الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة طبيعة الهجوم وتفاصيله.

وتابعت، أن المعلومات المتداولة تشير إلى سقوط شظايا الصاروخ الإيراني الانشطاري في مصنع بمدينة بيت شيمش غرب القدس المحتلة، لافتة إلى أن هذا النوع من الصواريخ عادة ما يحمل قنابل عنقودية، وهو ما قد يفسر أصوات الانفجارات الكبيرة التي سُمعت في المنطقة.

وأشارت إلى أن مصادر إسرائيلية أفادت أن الإسعاف الإسرائيلي يتعامل مع أكثر من موقع لسقوط شظايا الصاروخ، غير أنه حتى الآن لا توجد إصابات مؤكدة، وهو ما يظل محل جدل، خاصة أن إسرائيل غالبًا ما تعلن عدم وقوع إصابات عقب كل رشقة صاروخية، قبل أن تُحدث وزارة الصحة الإسرائيلية بياناتها لاحقًا.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية أن البيانات الرسمية تشير إلى وجود 142 مصابًا يتلقون العلاج في المشافي الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين منذ بداية الحرب أكثر من 3360 مصابًا.

ولفتت إلى أن هذا اليوم شهد تصعيدًا ملحوظًا من جانب إيران باتجاه الأراضي المحتلة، إذ دوت صافرات الإنذار صباحًا في مناطق الوسط والمركز، بما في ذلك تل أبيب وضواحيها، نتيجة رشقات صاروخية متتالية، وصولًا إلى رشقة رابعة جرى رصدها لاحقًا خلال اليوم.

