لامين يامال يقترب من تحطيم رقم راؤول التاريخي

حمزة شعيب

 يواصل الفتى الذهبي لامين يامال، نجم برشلونة، لفت الأنظار في الملاعب الأوروبية، مؤكداً يوماً بعد يوم أنه أحد أبرز المواهب الشابة في كرة القدم ومع تألقه المستمر، يقترب اللاعب الشاب من تحطيم رقم قياسي صمد لسنوات طويلة ويحمله أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس.


نجح لامين يامال في تحقيق عدة أرقام لافتة خلال مسيرته المبكرة، حيث أصبح أصغر لاعب في التاريخ يصل إلى 30 مباراة في دوري أبطال أوروبا. كما سجل مؤخراً الهدف رقم 50 في مسيرته الاحترافية، متفوقاً في عمره الحالي على نجوم كبار مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في المرحلة العمرية نفسها.

مطاردة رقم راؤول في الدوري الإسباني


ويحمل راؤول جونزاليس الرقم القياسي لأفضل موسم تهديفي للاعب تحت سن 19 عاماً في تاريخ الدوري الإسباني، بعدما سجل 29 هدفاً مع ريال مدريد خلال موسم 1995-1996. وقد بدأ راؤول مسيرته مع الفريق الأول في سن مبكرة، قبل أن يصبح أحد أبرز المهاجمين في تاريخ النادي الملكي.

يامال يقترب من كتابة التاريخ


يبتعد لامين يامال، البالغ من العمر 18 عاماً، خمسة أهداف فقط عن معادلة رقم راؤول، وستة أهداف عن تحطيمه، مع تبقي 10 مباريات لبرشلونة هذا الموسم.

 وتبدو المهمة ممكنة في ظل مستواه المميز مؤخراً، إذ سجل سبعة أهداف في آخر سبع مباريات، بينها أول ثلاثية له في الدوري الإسباني.

موهبة تصنع تاريخاً مبكراً
لا يكتفي يامال بإظهار موهبة استثنائية، بل يواصل كتابة تاريخ جديد في كرة القدم الأوروبية رغم صغر سنه. ومع استمرار هذا الأداء، قد يشهد الموسم الحالي تحطيم رقم صمد لما يقرب من 30 عاماً، ليضع اللاعب نفسه ضمن أبرز نجوم برشلونة في المستقبل.


من جانبه، أشاد مدرب برشلونة هانز فليك بموهبة يامال بعد هدفه الحاسم أمام أتلتيك بلباو، مؤكداً أن اللاعب يتدرب كثيراً على مثل هذه المواقف، وأنه قادر على حسم المباريات بلمسة واحدة بفضل موهبته الكبيرة.

