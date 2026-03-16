الدفاعات الجوية السعودية تعترض 75 صاروخًا و450 مسيّرة قبل دخول الأجواء

قال جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إن الدفاعات الجوية في المملكة العربية السعودية تمكنت من اعتراض عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 75 صاروخًا و450 مسيّرة جرى التعامل معها قبل دخولها الأجواء السعودية.

وأوضح الوصيف خلال رسالة على الهواء، أن حالة من الجاهزية الكاملة تسود مختلف القطاعات الأمنية والخدمية، حيث تعمل جهات مثل وزارة الدفاع السعودية والدفاع المدني السعودي وهيئة الهلال الأحمر السعودي على متابعة الموقف والتعامل مع أي تطورات، مستندة إلى خبرات سابقة في التصدي لهجمات مماثلة.

وأضاف أن السلطات السعودية اتخذت إجراءات لوجستية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، إذ جهزت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية مئات الآلاف من الشاحنات لتأمين حركة النقل بين شرق وغرب المملكة وصولًا إلى الموانئ على الخليج العربي والبحر الأحمر، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها الرياض بالتنسيق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاحتواء التصعيد في المنطقة.