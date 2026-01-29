فأس وكوريك .. لهو الأطفال يتحول لمشاجرة بين جيران بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخرين بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها كلاً من: (عامل ، سيدتين "مصابين بكسور وكدمات متفرقة") ، وبسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين آخرين (5 أشخاص "2 منهم مصابان بجروح متفرقة")، جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال، تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بإستخدام (عصا ،فأس، كوريك) محدثين إصابتهم المنوه عنها.

أمكن ضبط الطرف الثانى، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فـى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





