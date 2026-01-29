ننشر أسماء مصابى حريق مخزن الدقهلية

حصل "صدى البلد" على اسماء المصابين فى حريق مخزن قرية جديلة. الدقهلية .



أصيب كل من طارق عزمي طارق 38 عاما باختناق ؛عماد السيد احمد 28 عاما وأصيب باختناق عائشه طارق 19 عاما وأصيبت باختناق وهبه أيمن عادل 16 عاما وأصيبت باختناق وجميعهم مقيمى جديله.



وشب حريق بمخزن شماعات بمحل ملابس باحدى المناطق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية مما أدى إلى. إصابة أربعة أشخاص باختناق.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق داخل مخظن سماعات بمحل ملابس بمنطقة جديلة بمدينة المنصورة .



هرعت سيارات الإطفاء والاسعاف الى مكان الحريق وتم السيطرة عليه قبل أن بمتد للاماكن المجاوره.



كما. تبين إصابة أربعة باختناق اثر هذا الحريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

