الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

افتتاح معرض هي والمستقبل للمنتجات اليدوية بنادي جزيرة الورد بالدقهلية

افتتاح معرض
افتتاح معرض
همت الحسينى

افتتح اليوم معرض «هي والمستقبل» للمنتجات اليدوية بنادي جزيرة الورد بالظقعلية استعدادًا لشهر رمضان 2026.

 جاء ذلك تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفي إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتوفير السلع والمنتجات المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، وفي إطار توسيع قاعدة المعارض والأسواق المجمعة حرصا على مصالح المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم.

وأكد محافظ الدقهلية أن المعرض يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ويعكس الدور الحيوي للعمل الأهلي في دعم التنمية المحلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، باعتبارها أحد محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

حيث ، افتتحت الدكتورة هالة عبد الرزاق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، معرض المنتجات اليدوية «هي والمستقبل» بنادي جزيرة الورد. يضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الخاصة بشهر رمضان المبارك، تشمل فوانيس رمضان، والمفارش الرمضانية، والتحف والأنتيكات الرمزية للشهر الكريم، إلى جانب العطور والحلويات، وذلك بمشاركة 45 عارضة من عضوات الجمعية. يأتي هذا المعرض في إطار دعم جهود الدولة لتمكين المرأة، وتعزيز دور الأسر المنتجة، وتسويق منتجاتها، وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج.

وشهد الافتتاح الدكتورة نسرين عمر، عضو مجلس النواب ورئيسة الجمعية، والنائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

تفقد الحضور أجنحة المعرض، واطلعوا على المنتجات المعروضة التي تعكس مهارة وإبداع المشاركات في الصناعات اليدوية والحرف التراثية.

من جانبها أكدت وكيل وزارة التضامن أن تنظيم هذا المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بدعم المرأة والأسر المنتجة، وتعزيز دور الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية المجتمعية، وتوفير منافذ لتسويق المنتجات اليدوية. وأوضحت أن ذلك يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدة استمرار جهود المديرية في تنفيذ المبادرات التي تدعم الاقتصاد الأسري وتحقق أهداف الدولة في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن خطة مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية لدعم المرأة المعيلة والأسر المنتجة وتشجيع ثقافة العمل الحر، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. حيث يوفر المعرض منتجات متنوعة بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، وتبرز إبداعات المرأة المصرية في مجال الصناعات اليدوية والحرف التراثية.

الدقهليه معرض نادى جزيرة

