علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
تصعيد خطير في القدس.. هدم مقرات الأونروا وتهديد مباشر لحياة 190 ألف لاجئ
الأمم المتحدة: نحث الأطراف في سوريا على حل النزاع سلميا واحترام القانون الدولي
ذكرى وفاة الشيخ شعبان الصياد.. محطات لا تعرفها عن فارس القرآن
محافظات

الدقهلية: رفع 600 طن مخلفات صلبة بالمنصورة وطلخا

همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال حملة النظافة المكبرة لرفع تجمعات وتراكمات نواتج الهدم والبناء، بمدينتي المنصورة وطلخا اليوم، وتم اليوم رفع 600 طن، وتأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة، واستمرارا لخطة رفع كافة التراكمات التاريخية لمخلفات الهدم والبناء بمدينتي المنصورة وطلخا.

وكلف محافظ الدقهلية، باستمرار أعمال الحملة المكبرة بمدينتي المنصورة وطلخا، وفقا لجدول زمني لنقل والتخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء، في إطار خطة شاملة لإخلاء مدينتي المنصورة وطلخا من تراكمات مخلفات الهدم والبناء، وفي إطار تفعيل أحكام القانون رقم ٢٠٢ لسنه ٢٠٢٠ بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

و كلف محافظ الدقهلية،  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بشن حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة بمدينتي المنصورة وطلخا، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات بديوان عام المحافظة، وبمشاركة مُعدات من وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع  محمد أمين رئيس حي غرب، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة،  اسلام النجار رئيس مدينة طلخا.

وقامت الحملة اليوم برفع وتحميل 600 طن من المخلفات الصلبة المتواجدة، بالمناطق التالية، امتداد شارع سكة سندوب منطقة المجيرة، بجوار جامعة الأزهر، محيط إدارة مرور الدقهلية، وكلية التربية النوعية، وشارع رشاد بطلخا وطريق ترعه الساحل، ونقلها إلى أماكن التخلص الآمن المعتمدة لدى المحافظة بقلابشو و15 مايو بجمصه.

الدقهلية محافظه حملات نظافة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

بيع نتيجة الاعدادية

ادفع عشان تاخدها .. بيع نتيجة الإعدادية بالقاهرة والجيزة على بوابة التعليم الأساسي

مكان محاولة الاختطاف

ملثمون يحاولون اختطاف شخص بإحدى قرى الدقهلية والجيران ينقذونه .. تفاصيل

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة بسبب الميراث.. القصة الكاملة للقبض على الابن العاق بالتعدي على والدته في الغربية

صورة أرشيفية

إزالة 48 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية بالغربية

بالصور

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا

محافظ الشرقية يتفقد طريق الجمباز لتهيئته كمحور بديل لإيجاد السيولة المرورية بالزقازيق

محافظ الشرقية

للاطمئنان على جاهزية المستشفيات .. محافظ الشرقية يتفقد مبرة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

