موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تتابع انتظام سير العمل بموقف سيارات الأقاليم وتتفقد أعمال الإحلال الجزئي لمحطة مياه السبط البحري بالخارجة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام سير العمل بموقف سيارات الأقاليم

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، انتظام سير العمل بموقف سيارات الأقاليم بمدينة الخارجة والتزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة.

حيث التقت بعدد من الركاب والسائقين للتأكد من عدم وجود أي شكاوى أو تجاوزات للتعريفة المقررة، و وضع لافتات التعريفة و أرقام الشكاوى بشكل واضح للمواطنين، موجهةً بمراجعة التعريفة الخاصة ببعض خطوط السير للتيسير على السائقين و الركاب

كما أجرت اتصال هاتفي مفاجئ بأحد أرقام الشكاوى المعلن عنها بالموقف؛ للتأكد من انتظام خدمة تلقي شكاوى المواطنين و معدل الاستجابة الفورية للتعامل الفوري معها.

محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال الإحلال الجزئي لمحطة مياه السبط البحري بالخارجة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، صباح اليوم، محطة مياه الشرب بالسبط البحري بمدينة الخارجة؛ لمتابعة كفاءة التشغيل والوقوف على أسباب بعض الشكاوى الواردة من الخدمة خلال الأيام الماضية ، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والعميد حسام محمد رئيس قطاع الوادي الجديد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد.

واستمعت المحافظ إلى شرحٍ تفصيلي حول منظومة التشغيل بالمحطة، وأعمال الإحلال والتجديد الجزئية الجارية والمقرر الانتهاء منها خلال ٤٨ ساعة وتشغيل المحطة بكامل طاقتها والتي تصل إلى ٣٢٠٠ متر مكعب يوميًا، لتحسين جودة الخدمة بالمناطق والأحياء التي تغطيها المحطة.

كما تابعت المحافظ موقف أعمال الإحلال الجزئي للفلاتر الجاري تنفيذها ضمن خطة العام الجاري، وتشمل تنفيذ أعمال إحلال كلي بمحطات صنعاء والسبط والزهور والزهراء، إلى جانب تنفيذ إحلال جزئي لمحطة المنيرة، موجهةً بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن الموقف التشغيلي لكافة المحطات على مستوى المحافظة، بما فيها موقف تشغيل محطات قرى حياة كريمة بمركز الفرافرة.

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رصف الطرق بمنطقة الخارجة القديمة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية بمدينة الخارجة بمنطقة شارع نادي الخارجة الرياضي والمناطق المجاورة، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق الداخلية، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة.

حيث وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف التي تمتد بطول ٣كم و تغطي عددًا من الطرق الحيوية بالمنطقة، من بينها شارع نادي الخارجة الرياضي، وميدان مكتب الصحة، وشارع مستشفى الصدر، وشارع المجاهدين الرئيسي وصولًا إلى مدرسة المجاهدين وامتداداته؛ بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.