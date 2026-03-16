لإنهاء ترتيبات معسكر مارس.. أبو ريدة يجتمع بالتوأم حسام وإبراهيم حسن
بث مباشر.. صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 26 رمضان
واشنطن تدرس إنشاء تحالف بحري دولي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز
إبراهيم عبد الجواد: شوط مميز من توروب.. وشوبير متألق
لابورتا رئيسًا لبرشلونة حتى 2031 بعد فوزه في الانتخابات
الكورة مش عادلة.. إعلامي زملكاوي يثير الجدل بسبب مباراة الأهلي والترجي
عادل مصطفى يشتبك مع مراقب مباراة الأهلي والترجي بعد إنذار هاني
دبوس ومطالبة بوقف إطلاق النار.. فريق عمل صوت هند رجب على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار.. صور
سامح حسين: 31 مارس موعد رحلات العمرة للفائزين في برنامج بركة رمضان مع حزب مستقبل وطن
اليوم محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار أمام نادي وادي دجلة
عمال مصر: الدولة تتعامل بحكمة مع أزمات المنطقة وتضع أمنها في المقدمة
مستشار البيت الأبيض: 12 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران حتى الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تتابع انتظام سير العمل بموقف سيارات الأقاليم وتتفقد أعمال الإحلال الجزئي لمحطة مياه السبط البحري بالخارجة

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة 
محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام سير العمل بموقف سيارات الأقاليم

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، انتظام سير العمل بموقف سيارات الأقاليم بمدينة الخارجة والتزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة.

حيث التقت بعدد من الركاب والسائقين للتأكد من عدم وجود أي شكاوى أو تجاوزات للتعريفة المقررة، و وضع لافتات التعريفة و أرقام الشكاوى بشكل واضح للمواطنين، موجهةً بمراجعة التعريفة الخاصة ببعض خطوط السير للتيسير على السائقين و الركاب

كما أجرت اتصال هاتفي مفاجئ بأحد أرقام الشكاوى المعلن عنها بالموقف؛ للتأكد من انتظام خدمة تلقي شكاوى المواطنين و معدل الاستجابة الفورية للتعامل الفوري معها.

محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال الإحلال الجزئي لمحطة مياه السبط البحري بالخارجة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، صباح اليوم، محطة مياه الشرب بالسبط البحري بمدينة الخارجة؛ لمتابعة كفاءة التشغيل والوقوف على أسباب بعض الشكاوى الواردة من الخدمة خلال الأيام الماضية ، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والعميد حسام محمد رئيس قطاع الوادي الجديد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد.

واستمعت المحافظ إلى شرحٍ تفصيلي حول منظومة التشغيل بالمحطة، وأعمال الإحلال والتجديد الجزئية الجارية والمقرر الانتهاء منها خلال ٤٨ ساعة وتشغيل المحطة بكامل طاقتها والتي تصل إلى ٣٢٠٠ متر مكعب يوميًا، لتحسين جودة الخدمة بالمناطق والأحياء التي تغطيها المحطة.

كما تابعت المحافظ موقف أعمال الإحلال الجزئي للفلاتر الجاري تنفيذها ضمن خطة العام الجاري، وتشمل تنفيذ أعمال إحلال كلي بمحطات صنعاء والسبط والزهور والزهراء، إلى جانب تنفيذ إحلال جزئي لمحطة المنيرة، موجهةً بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن الموقف التشغيلي لكافة المحطات على مستوى المحافظة، بما فيها موقف تشغيل محطات قرى حياة كريمة بمركز الفرافرة.

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رصف الطرق بمنطقة الخارجة القديمة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية بمدينة الخارجة بمنطقة شارع نادي الخارجة الرياضي والمناطق المجاورة، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق الداخلية، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة.

حيث وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف التي تمتد بطول ٣كم و تغطي عددًا من الطرق الحيوية بالمنطقة، من بينها شارع نادي الخارجة الرياضي، وميدان مكتب الصحة، وشارع مستشفى الصدر، وشارع المجاهدين الرئيسي وصولًا إلى مدرسة المجاهدين وامتداداته؛ بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

مفاجآة خلال ساعات.. الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور | هيوصل كام؟

الطماطم

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترشيحاتنا

جيهان شاهين

برلمانية: الدبلوماسية المصرية ركيزة أساسية لحماية مصالح الدولة وتعزيز مكانتها العالمية

النائب إسماعيل موسى

برلماني: الدبلوماسية المصرية حصن للدولة وصوت قوي لمصالحها في العالم

النائب أحمد عبد الجواد

«مستقبل وطن»: الأمن والاستقرار نعمة حقيقية بفضل قيادة الرئيس السيسي

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 26 .. أحمد سعيد عبد الغني يقع في مأزق جديد بعد تهديد محامي نيللي كريم له

احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

فيديو

مفاجأت في قضية فتاة بورسعيد

دبلتي كانت لسه في إيديها.. خطيب فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل العثور عليها متوفاة داخل منزل أسرته

منة فضالي

حقيقة الخلاف بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد