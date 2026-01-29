بأحدث أنظمة الإضاءة.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة المنصورة

تفقَّد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الأعمال الجارية لتطوير قصر ثقافة المنصورة، للوقوف على معدلات سير العمل، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، يرافقه اللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، عزت زكي مدير قصر الثقافة.

وتفقد محافظ الدقهلية القاعة الكبرى "قاعة ام كلثوم" مشدداً على الإهتمام بمستوى الإضاءة والصوتيات بالقاعة، ومؤكداً على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات والتصميمات الفنية المقررة، مؤكدًا أن قصر الثقافة بالمنصورة يمثل منارة ثقافية وتاريخية، وأن العمل جارٍ على إعادة الوجه الحضاري له بما يليق بأبناء الدقهلية.

وشدَّد المحافظ على أن يكون قصر الثقافة نموذجًا في المظهر الخارجي، يعكس عراقة محافظة الدقهلية وريادتها الثقافية، وأوضح أن المرحلة الأولى من التطوير تشمل القاعة الكبرى للمسرح، وقاعة كبار الزوار، والمداخل الرئيسية، والحديقة المحيطة بالمبنى، بالإضافة إلى أعمال الإضاءة الداخلية والخارجية

.

وأوضح "مرزوق" أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالثقافة والفنون، مشيرًا إلى التزام المحافظة بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاز هذا المشروع الحيوي، الذي سيشكِّل نقلة نوعية في المشهد الثقافي بالدقهلية.

كما أشار إلى متابعته الشخصية للمشروع من خلال زياراته الميدانية المُفاجئة، لضمان الالتزام الكامل بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة.