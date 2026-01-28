اجتماع المجلس التنفيذي للدقهلية.. استعداد شامل لاستقبال شهر رمضان.. وافتتاح معارض «أهلاً رمضان»

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والإدارات، ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات.

وأكد محافظ الدقهلية في مستهل الاجتماع أنه لا تهاون في مواجهة أي نوع من أنواع المخالفات، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للمتغيرات المكانية، ورفع جميع النقاط المخالفة أولًا بأول، مع الإزالة الفورية في المهد لأي مخالفة، والإحالة الفورية للمخالفين إلى النيابة العسكرية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيقًا للقانون.

وشدد المحافظ على ضرورة تحقيق المستهدف من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع أي متغيرات مكانية غير قانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مؤكدًا أن ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية.

وأكد “ مرزوق” الاستعداد الكامل لبدء العمل بقانون تقنين أوضاع أملاك الدولة رقم 168 لسنة 2035 ولائحته التنفيذية، مع سرعة تشكيل اللجان المختصة بالمراكز والمدن والأحياء، ومتابعة تفعيل العمل بمنصة «مصر» الرقمية لتلقي طلبات التقنين، بما يسهم في التيسير على المواطنين وسرعة إنهاء الملفات المستوفاة.

وفيما يتعلق بملفات التصالح في مخالفات البناء، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من دراسة ملفات التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية، وتحقيق الشفافية في التعامل مع المواطنين.

و أكد محافظ الدقهلية استمرار المتابعة اليومية للأسواق والمنافذ والمخابز، والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، والالتزام بالأسعار المقررة، ومنع أي ممارسات احتكارية، حفاظًا على حقوق المواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة لإقامة مخابز ومنافذ بيع سلع غذائية، على غرار مخبز المحافظة ومنافذ البيع بأسعار مخفضة بمدينة المنصورة، بما يسهم في التوسع في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في تجهيز وافتتاح معارض «أهلاً رمضان» بجميع المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، لتوفير السلع الأساسية والموسمية بأسعار مخفضة، والمتابعة اليومية للمنافذ والمخابز والتأكد من التزام المنافذ بالأسعار المخفضة.

كما أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير قصر ثقافة المنصورة، ومن جهته أعرب مدير ثقافة الدقهلية عن شكره وتقديره للمحافظ على دعمه المتواصل لتطوير قصر الثقافة ليكون منارة ثقافية ليس بالدقهلية فحسب بل على مستوى الجمهورية.

كما شدد محافظ الدقهلية على أهمية المتابعة المستمرة للاستعدادات الجارية للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية، ذكرى انتصار شعب المنصورة على الحملة الفرنسية، مشددًا على ضرورة ظهور المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بهذه المناسبة التاريخية، من خلال رفع كفاءة الميادين والحدائق والطرق، وتحسين الصورة البصرية.