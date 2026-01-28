قرّرت جهات التحقيق حبس 9 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 9 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (9 سيدات "لـ 5 منهن معلومات جنائية") بالإعلان عن أنفسهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية وبحوزتهن (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى")، وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



