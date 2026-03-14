الجيل : خطاب الرئيس في إفطار الأسرة المصرية رسم استراتيجية الواقعية السياسية

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن خطاب الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يمثل وثيقة مصارحة بين القائد وشعبه، تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، حيث وضع الرئيس السيسي النقاط على الحروف فيما يخص الأزمات العالمية وتأثيرها المحلي، مؤكدًا أن الاستقرار الذي تنعم به مصر حاليًا رغم الصعوبات هو ثمرة قرارات صعبة وتضحيات شعب عظيم.

وأضاف "محمود"، في بيان، أن الرئيس السيسي استخدم لغة عاطفية رصينة خلال خطابه مما يقلل الفجوة بين القيادة والمواطن ويعزز التماسك المجتمعي في الأوقات الصعبة، موضحًا أن الإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة بالتوازي مع الإجراءات الصعبة يعكس انحياز الدولة للفئات الأولى بالرعاية، ويؤكد أن الإصلاح له درع اجتماعي يحمي البسطاء.

وأوضح أن تعقيب الرئيس السيسي على الدراما والأعمال الفنية يعكس إدراك القيادة السياسية لخطورة معركة الوعي، فالإصلاح الاقتصادي يجب أن يواكبه إصلاح ثقافي يعيد ترسيخ القيم المصرية الأصيلة، ويحمي الأسرة من الاغتراب القيمي، مشيرًا إلى أن قوة الدولة لا تقاس فقط بمواردها، بل بمدى وعي شعبها وقدرته على الصمود خلف قيادته في مفترق الطرق التاريخي.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي اعتمد في هذا الخطاب على استراتيجية الواقعية السياسية، فلم يعد الحديث عن إنجازات مجردة، بل انتقل إلى شرح كلفة البقاء وكلفة الاستقرار، وعندما يتحدث الرئيس عن فقدان 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، فهو يضع المواطن أمام الحقيقة الرقمية للأزمة، وهذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل هو تفسير مباشر لتقلص السيولة الدولارية وأثره على الأسعار.

​وأكد أن الخطاب ​رسم صورة دقيقة لموقع مصر الجيوسياسي، واصفًا المنطقة بأنها تقف على مفترق طرق تاريخي، موضحًا أن استقرار الخليج، وأمن باب المندب، والهدوء في ليبيا والسودان، ليست قضايا خارجية، بل هي صلب الأمن القومي المعيشي، فاضطراب هذه الساحات يعني اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع فاتورة الطاقة، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر ستظل شامخة أبية يرسل رسالة طمأنة للداخل وتحذير للخارج بأن التحديات الاقتصادية لن تثني الدولة عن حماية مصالحها العليا ومكانتها الإقليمية.

ونوه بأن التلويح بالمحاكمات العسكرية للمتلاعبين بالسلع الأساسية هو رسالة حزم استثنائية تعكس إدراك القيادة بأن أمن الغذاء لا يقل أهمية عن أمن الحدود، مشددًا على أن​ خطاب الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية هو خطاب المسؤولية المشتركة، فلقد نقل الرئيس الدولة من خانة المسؤول الوحيد إلى خانة الشريك مع الشعب، والرسالة الضمنية هي أننا في سفينة واحدة، نواجه أمواجًا إقليمية عاتية، والعبور يتطلب وعيًا بالحقائق، وصبرًا على الإجراءات، وتماسكًا يمنع الغرق في الحسابات الخاطئة.