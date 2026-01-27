الداخلية: إتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة إدعت ضغط رجل شرطة عليها للتنازل عن محضر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مطالبة صاحبة الحساب تنفيذ القرار الصادر لصالحها بحضانة نجلها والزعم بقيام أحد رجال الشرطة بالضغط عليها للتنازل عن المحضر بقسم شرطة جمصة بالدقهلية.

وبالفحص تبين وجود خلافات بين القائمة على النشر وزوجها محرر بشأنها عدة محاضر قضائية وقيام المذكورة بترك مسكن الزوجية والإقامة رفقة أسرتها ، وإقامة دعوى قضائية للحضانة وبتاريخ 19/9/2025 صدر قرار بتسليمها نجلها ، وعقب ذلك إنتقلت قوة من قسم شرطة جمصة لمرافقة معاون تنفيذ محكمة شمال المنصورة لتنفيذ القرار وتبين عدم تواجد الطفل .

وتبين قيام زوجها بتحرير محضر حيالها وإتهامها بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وعرض الطرفين على النيابة العامة، كما تبين عدم وجود أحد رجال الشرطة بذات المسمى الوارد بشكوى المذكورة.

وبإستدعائها وبمواجهتها أقرت بإدعائها الكاذب ، وأشارت إلى قيامها بنشر الشكوى المشار إليها لتعجيل صدور قرار آخر بتسليمها طفلها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.