تأجيل استئناف المتهمين بقتــ.ل ابن سفير سابق على إعدامهم لـ22 فبراير

أجلت محكمة جنايات مستأنف الجيزة استئناف المتهمين بقتل نجل سفير سابق في الشيخ زايد على حكم إعدامهم إلى جلسة 22 فبراير المقبل.

كانت قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا لمتهمين بقتل نجل سفير سابق بمنطقة الشيخ زايد، ومعاقبة الثالث الذي أخفى الهاتف المحمول بالسجن المشدد 10 سنوات.

وأقر المتهمان أن المجني عليه كان يتمتع ببنية جسدية قوية، ما دفعهما إلى البحث عن وسيلة لشلّ مقاومته، فقررا استخدام صاعق كهربائي لصعقه قبل أن ينهالا عليه بالطعنات.

وقال المتهم الأول إنه كان يشاهد ابن السفير السابق دائمًا، والتقى به عدة مرات، وخرج معه في نزهة "سفاري" بسيارة فارهة، ما زاد طمعه فيه بسبب أحواله المادية الميسورة فوضع خطة مع صديقه للتسلل إلى شقة المجني عليه، التي تقع بالطابق الرابع وتحتوي على شرفة قريبة من سطح العقار الذي يسكن به المتهم وظلا يراقبان المجني عليه لفترة، حتى تعرّفا على مواعيد خروجه وعودته ونومه، خاصة أنه كان يسهر حتى أوقات متأخرة، ونفذا جريمتهما.