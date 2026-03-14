تعيين سيد معوض مدربًا عامًا لفريق غزل المحلة

أعلن مجلس إدارة غزل المحلة تعيين سيد معوض في منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، لينضم إلى الجهاز الفني بقيادة المدير الفني علاء عبد العال؛ وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة من منافسات الدوري.

ويأتي انضمام معوض للجهاز الفني؛ في محاولة لتعزيز خبرات الفريق الفنية، خاصة في ظل سعي إدارة النادي لتحسين نتائج الفريق خلال الفترة القادمة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



عقوبات مالية على لاعبي المحلة بسبب تراجع النتائج

وفي سياق متصل، سبق أن قرر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تراجع النتائج في مباريات الدوري.

وجاء القرار بهدف تحفيز اللاعبين على استعادة مستواهم وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع اشتداد المنافسة بين الفرق في جدول ترتيب الدوري.

عودة الفريق للتدريبات بعد فترة الراحة

استأنف لاعبو غزل المحلة تدريباتهم الجماعية يوم الأربعاء الماضي على ملعب استاد المحلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة 3 أيام عقب المباراة الأخيرة أمام فريق فاركو.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب البدنية والفنية من أجل تجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل انطلاق منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري.

تعادل سلبي أمام فاركو في ختام الدور الأول

وكان فريق غزل المحلة قد تعادل سلبيًا مع نظيره فاركو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، حيث حاول كل طرف فرض أسلوبه على مجريات اللقاء، لكن دون ترجمة الفرص إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل بدون أهداف ويحصل كل فريق على نقطة واحدة.

ويسعى الجهاز الفني الجديد لغزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال ومعاونه سيد معوض، إلى تصحيح مسار الفريق خلال الفترة المقبلة، خلال مباريات الدور الثاني من الدوري، والعمل على تحسين الأداء والنتائج، بما يضمن للفريق التقدم في جدول الترتيب وتحقيق طموحات جماهير النادي خلال الموسم الحالي.