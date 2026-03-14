قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية
يورتشيتش: الشوط الثاني كان الأفضل والاستحواذ من نصيب بيراميدز اليوم
وفاة المطربة الشعبية فاطمة سرحان.. ونادية مصطفى تنعى الراحلة
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 مسيّرات بالربع الخالي والمنطقة الشرقية
مسلسل على قد الحب الحلقة 24.. مها نصار تهدد شريف سلامة بقتـ.ل نيللى كريم
13 قتيلا و210 مصابين.. حصيلة ضحايا أمريكا من الحرب على إيران
موعد الحلقة النهائية لبرنامج دولة التلاوة.. اعرف المتسابقين والقنوات الناقلة
موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في إياب دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة بيراميدز والجيش الملكي
لم أتخيل نفسي يوماً اني سأكمل الحياة دونك.. نور تنعى زوجها بكلمات مؤثرة
صدمته سيارة مسرعة.. القصة الكاملة لوفاة أزهري بعد إمامة المصلين في التهجد
من التحليل إلى الضربات .. الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه في العملية الأمريكية على إيران
رئيس التحرير
طه جبريل
تعيين سيد معوض مدربًا عامًا لفريق غزل المحلة

رباب الهواري

أعلن مجلس إدارة غزل المحلة تعيين سيد معوض في منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، لينضم إلى الجهاز الفني بقيادة المدير الفني علاء عبد العال؛ وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة من منافسات الدوري.

ويأتي انضمام معوض للجهاز الفني؛ في محاولة لتعزيز خبرات الفريق الفنية، خاصة في ظل سعي إدارة النادي لتحسين نتائج الفريق خلال الفترة القادمة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


عقوبات مالية على لاعبي المحلة بسبب تراجع النتائج

وفي سياق متصل، سبق أن قرر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تراجع النتائج في مباريات الدوري.

وجاء القرار بهدف تحفيز اللاعبين على استعادة مستواهم وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع اشتداد المنافسة بين الفرق في جدول ترتيب الدوري.

عودة الفريق للتدريبات بعد فترة الراحة

استأنف لاعبو غزل المحلة تدريباتهم الجماعية يوم الأربعاء الماضي على ملعب استاد المحلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة 3 أيام عقب المباراة الأخيرة أمام فريق فاركو.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب البدنية والفنية من أجل تجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل انطلاق منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري.

تعادل سلبي أمام فاركو في ختام الدور الأول

وكان فريق غزل المحلة قد تعادل سلبيًا مع نظيره فاركو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، حيث حاول كل طرف فرض أسلوبه على مجريات اللقاء، لكن دون ترجمة الفرص إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل بدون أهداف ويحصل كل فريق على نقطة واحدة.

ويسعى الجهاز الفني الجديد لغزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال ومعاونه سيد معوض، إلى تصحيح مسار الفريق خلال الفترة المقبلة، خلال مباريات الدور الثاني من الدوري، والعمل على تحسين الأداء والنتائج، بما يضمن للفريق التقدم في جدول الترتيب وتحقيق طموحات جماهير النادي خلال الموسم الحالي.

غزل المحلة سيد معوض اخبار الرياضة دورى نايل

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

موعد عيد الفطر 2026

موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

مسن مقيد فى البلكونة

تحرك من وزارة التضامن لانقاذ مسن مربوط فى بلكونة دار مسنين

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

ترشيحاتنا

انشطة تعليمية

تعليم أسوان ينشر فيديو توعية لغرس قيم المواطنة والانتماء

أنشطة تعليمية

تعليم أسوان ينشر فيديو عن تاريخ المحافظة ومعالمها السياحية وأثارها

حملات إزالة بقنا

أخبار قنا | إزالة 88 تعديا على الأراضي.. تحويل 9 مواقع قمامة لمساحات خضراء بـ أولاد عمرو

بالصور

نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال

هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

فيديو

حقيقة وفاة هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد