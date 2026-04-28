أعلن جيش الاحتلال، العثور على نفق لحزب الله بطول كيلومترين في جنوب لبنان، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمرا بإخلاء 16 قرية وبلدة في جنوب لبنان، بما يشمل منطقة جنوب نهر الليطاني، محذراً من عزمه استهداف مواقع تابعة لحزب الله.

ووجه متحدث جيش الاحتلال في منشور وُزع على سكان المنطقة- ونقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنذاره إلى سكان لبنان المتواجدين في القرى والبلدات الغندورية وبرج قلاويه وقلويه والصوانة والجميجمة وصفد البطيخ وبرعشيت وشقرا وعيتا الجبل وتبنين والسلطانية وبير السناسل ودونين وخربة سلم وسلع ودير كيفا.