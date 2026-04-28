يسرائيل كاتس : أوعزت للجيش بتدمير جنوب لبنان كما فعلنا في غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بتدمير ما وصفه بـ"كل بنية تحتية عسكرية" داخل المنطقة الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكداً أن ذلك سيتم "كما فعلنا في غزة".



وقال كاتس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية داخل الشريط الحدودي جنوبي لبنان، معتبراً أن الهدف هو منع إعادة تموضع حزب الله أو استخدام المنطقة لشن هجمات ضد إسرائيل.



وتأتي تصريحات كاتس في سياق تصعيد مستمر على الجبهة اللبنانية، رغم التفاهمات السابقة المتعلقة بوقف إطلاق النار، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية وعمليات برية محدودة داخل الأراضي اللبنانية، خصوصاً في المناطق الحدودية.



وكان كاتس قد أعلن في تصريحات سابقة نهاية مارس الماضي أن إسرائيل تعتزم فرض "منطقة أمنية" تمتد حتى نهر الليطاني، مشيراً حينها إلى اعتماد نموذج مشابه لما جرى في مدينتي رفح وبيت حانون بقطاع غزة.



ومن جهتها، تعتبر الحكومة اللبنانية استمرار العمليات الإسرائيلية داخل أراضيها انتهاكاً للسيادة وخرقاً للقرارات الدولية، فيما تتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة على الحدود الجنوبية.