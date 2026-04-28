درون مفخخة إسرائيلية تلاحق سيارة وتنفجر بها على طريق بلدة الحنية

أفادت مصادر إعلامية لبنانية متطابقة، بينها الوكالة الوطنية للإعلام، بأن طائرة مسيّرة مفخخة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية على طريق بلدة الحنية في قضاء صور، جنوب لبنان، ما أدى إلى انفجار المركبة في الموقع.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن المسيّرة لاحقت السيارة قبل أن تصطدم بها بشكل مباشر، ما تسبب بأضرار جسيمة واندلاع النيران في المركبة. ولم تصدر حتى لحظة إعداد هذا الخبر حصيلة رسمية نهائية بشأن عدد الإصابات أو هوية المستهدفين.

وفي تطور لاحق، تحدثت تقارير محلية عن وقوع إصابات إضافية جراء غارة أخرى استهدفت مبنى في المنطقة نفسها، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وتأتي هذه الضربة في ظل استمرار التوتر الأمني والتصعيد العسكري المتبادل على الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث تشهد المنطقة منذ أشهر هجمات متكررة بالطائرات المسيّرة والغارات الجوية.