كهربا مهدد بعدم المشاركة مع إنبي أمام بيراميدز في الدوري

تعرض محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، لإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في مواجهة فريقه أمام الزمالك، والتي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ودخل كهربا اللقاء كبديل في الدقيقة 85، قبل أن يتعرض لاحتكاك قوي في الدقائق الأخيرة من المباراة، تسبب في إصابته بكدمة في الركبة، ليخرج وسط حالة من القلق داخل الجهاز الفني للفريق البترولي.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة بشكل نهائي، والوقوف على مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات القادمة، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال مرحلة الحسم من الدوري.

ويترقب الجهاز الفني لنادي إنبي بقيادة حمزة الجمل نتائج الفحوصات الطبية، لحسم موقف كهربا من اللحاق بمواجهة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج.

وتُعد المباراة المقبلة ذات أهمية كبيرة لإنبي في ظل سعيه لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة الحاسمة، وهو ما يزيد من أهمية جاهزية العناصر الأساسية وعلى رأسها كهربا، الذي يمثل إضافة هجومية مهمة للفريق