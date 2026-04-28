التاريخ ينادي رونالدو.. هدفان يفصلان الأسطورة عن إنجاز عالمي جديد

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مطاردة الأرقام القياسية في مسيرته الأسطورية بعدما أصبح على أعتاب إنجاز تاريخي جديد بقميص النصر في ظل تألقه المستمر ضمن منافسات الدوري السعودي.

وبات رونالدو بحاجة إلى تسجيل هدفين فقط من أجل الوصول إلى الهدف رقم 100 بقميص النصر في رقم جديد يعكس قدرته الكبيرة على الحفاظ على حسه التهديفي العالي واستمراره في تقديم مستويات مميزة رغم تقدمه في العمر.

إنجاز غير مسبوق يلوح في الأفق

وفي حال نجاح رونالدو في بلوغ هذا الرقم سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه إذ سيصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف أو أكثر مع أربعة أندية مختلفة وهو إنجاز يعكس حجم الاستمرارية والهيمنة الهجومية التي فرضها على مدار سنوات طويلة في أكبر الدوريات العالمية.

وسبق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن تخطى حاجز الـ100 هدف مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس ليقترب الآن من إضافة النصر إلى قائمة ضحاياه المفضلة.

مسيرة استثنائية لا تتوقف

ويواصل قائد النصر تعزيز مكانته كأحد أعظم الهدافين في تاريخ اللعبة، بعدما ترك بصمات واضحة في كل محطة خاضها سواء في إنجلترا أو إسبانيا أو إيطاليا أو السعودية.

ومع كل مباراة يخوضها، يثبت رونالدو أن العمر مجرد رقم، وأن طموحه لا يزال مفتوحًا لتحقيق المزيد من الأهداف والإنجازات ليقترب من كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم العالمية.