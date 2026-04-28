عملية جراحية ناجحة لمدافع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء خضوع مدافعه الدولي البرازيلي إيدير ميليتاو لعملية جراحية ناجحة

وخضع ميليتاو لجراحة من أجل علاج تمزق في وتر العضلة ذات الرأسين للفخذ اليسرى.

وكشفت تقارير إعلامية أنّ الدولي البرازيلي سيغيب عن كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأصيب البرازيلي خلال مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية إن ميليتاو فضَّل خيار الجراحة، التي أجراها في فنلندا، على علاج الإصابة بطرق بديلة، كان سيغيب من خلالها لخمسة أسابيع وحسب، خشية تعرضه لانتكاسة أكبر لاحقا.

ومن المتوقع أن يغيب المدافع الدولي عن الملاعب لفترة تتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر.