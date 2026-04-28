الأهلي بطلا لكأس مصر لكرة اليد للسيدات على حساب الشمس

توج الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، عقب فوزه على غريمه التقليدي "الشمس" بنتيجة 32-21، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين منذ قليل.

سيطر الأهلي على مجريات المباراة، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 12-8، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 32-21.

وكان الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية، عقب فوزه على سبورتنج بنتيجة 30-22، بينما صعد الشمس على حساب سموحة بتفوقه عليه بنتيجة 28-23.

ومن المقرر أن تنتقل المنافسة إلى المرحلة الختامية لبطولة الدوري العمومي لكرة اليد للسيدات، حيث تنطلق يوم السبت المقبل بنظام الدورتين المجمعتين، على أن يتوج باللقب الفريق الأعلى ترتيبًا.

وتقام الدورة المجمعة الأولى أيام 2 و 3 و 4 مايو المقبل على صالة سموحة بالإسكندرية، بينما تقام المجمعة الثانية أيام 9 و 10 و11 من الشهر ذاته على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي.

وتشهد المرحلة الختامية لدوري سيدات كرة اليد مشاركة 4 فرق، هي: الأهلي، الشمس، سموحة، سبورتنج.

ويدخل الأهلي المرحلة الختامية متصدرًا لجدول ترتيب الدورتين المجمعتين برصيد 4 نقاط، يليه سموحة برصيد 3 نقاط، والشمس ثالثًا برصيد نقطتين، بينما يحتل سبورتنج المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.