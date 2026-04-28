قبل الحجز .. تكلفة حج الجمعيات 2026 بكل التفاصيل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل تكلفة حج الجمعيات 2026، خاصة ما يتعلق بتكلفة تذاكر الطيران وطرق السداد، بالتزامن مع بدء الإجراءات النهائية لاستكمال الاستعدادات لأداء فريضة الحج.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ - 2026م، والتي تشمل تكلفة تذاكر الطيران، وذلك لعدد 12000 حاج ممن تم اختيارهم من خلال القرعة الإلكترونية العلنية التي أجريت بحضور الدكتورة مايا مرسي.

تفاصيل برامج حج الجمعيات الأهلية

تنظم الوزارة، من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج، 3 برامج للحج هذا العام، يأتي في مقدمتها المستوى الأول بفنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي، إلى جانب مستويين آخرين يختلفان في مستوى الإقامة والخدمات.

وكان الفائزون قد سددوا بالفعل قيمة برامج الحج عقب إعلان النتائج، حيث بلغ سعر المستوى الأول 415000 جنيه، والمستوى الثاني 262000 جنيه، والمستوى الثالث 228000 جنيه، دون احتساب تذكرة الطيران.

سداد قيمة تذاكر الطيران

أتاحت الوزارة سداد تكلفة تذاكر الطيران عبر عدد من الجهات، تشمل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، بالإضافة إلى البريد المصري، وذلك خلال الفترة من 8 فبراير وحتى 12 فبراير.

وحددت قيمة التذاكر وفقا لكل مستوى، حيث تبلغ 58000 جنيه للمستوى الأول، و49000 جنيه للمستوى الثاني، و36000 جنيه للمستوى الثالث، وبذلك يكون الحاج قد سدد كامل التكاليف المقررة لأداء الفريضة.

رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 من خلال بوابة الحج المصرية، عبر إدخال الرقم القومي والكود الخاص، ثم الضغط على زر البحث لعرض النتيجة وكافة التفاصيل.

الفئات الممنوعة من أداء الحج

حددت الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الصحية، عددا من الفئات غير المسموح لها بأداء فريضة الحج، تشمل أصحاب الأمراض المزمنة التي تعيق السفر، ومن سبق لهم أداء المناسك، بالإضافة إلى غير المقيمين في نطاق المحافظة المتقدم منها.

شروط التقديم في حج الجمعيات

تشمل شروط التقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وعضوا بإحدى الجمعيات الأهلية المسجلة قبل 1 يوليو 2025، وألا يقل عمره عن 21 عاما، مع تمتعه بالأهلية القانونية الكاملة، وعدم سبق أداء الحج، والإقامة داخل نطاق المحافظة.

المستندات المطلوبة

تتضمن المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي سارية، و6 صور شخصية حديثة، وشهادة طبية معتمدة، وشهادة تطعيم ضد الالتهاب السحائي والإنفلونزا، بالإضافة إلى إيصال سداد مقدم الحجز، وجواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استعدادات الدولة لموسم الحج، وتيسير الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية، بما يضمن أداء المناسك بسهولة وتنظيم.