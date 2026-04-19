خدمة مبتكرة لضيوف الرحمن.. تنفيذ حج بلا حقيبة لأول مرة

أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة «حج بلا حقيبة»، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة الحج، والتي تمثل خطوة متقدمة تستهدف تحسين تجربة الحاج وتيسير رحلته منذ مغادرته بلده وحتى عودته، والمقرر تطبيقها على جميع الحجاج من مختلف الدول الإسلامية.

ما هي خدمة «حج بلا حقيبة»؟

تتضمن المنظومة، التي يتم تطبيقها لأول مرة خلال موسم الحج، قيام شركات متخصصة باستلام أمتعة الحجاج من مطارات المغادرة في بلدانهم، على أن تتولى تلك الشركات إدارة مسار الحقائب بالكامل، بدءًا من شحنها على الطائرات، ومرورًا باستلامها في المطارات السعودية، خاصة مطاري جدة والمدينة المنورة، وصولًا إلى تسليمها مباشرة داخل مقار إقامة الحجاج في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة.

استعدادات وآليات تطبيق المنظومة

أشارت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إلى أن آلية العمل تشمل استلام الأمتعة في مطارات المغادرة، ثم نقلها عبر شركات الشحن إلى المطارات السعودية، وعلى رأسها مطارا جدة والمدينة المنورة، ليتم بعد ذلك توصيلها مباشرة إلى فنادق إقامة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل وصولهم.

وأكدت الوزارة، أنها اتخذت كافة الاستعدادات والآليات التي تضمن سلامة استلام ونقل الأمتعة، وسرعة توصيلها إلى الفنادق قبل وصول الحجاج، بما يسهم في توفير تجربة أكثر راحة وسلاسة لضيوف الرحمن.

وشددت الوزارة على أهمية تعاون جميع الجهات المنظمة للحج في مختلف الدول الإسلامية، إلى جانب التزام الحجاج أنفسهم بالتعليمات المنظمة للخدمة، بما يضمن نجاح هذه المنظومة التي تستهدف بالأساس راحة الحجاج وتطوير منظومة الحج.

أمتعة الحجاج المصريون من المطار للفندق

بالنسبة للحجاج المصريين، تتيح الخدمة الجديدة لضيوف الرحمن المصريين شحن أمتعتهم مباشرة بالمطارات المختلفة في بلد المغادرة «مصر» إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، دون الحاجة إلى حملها خلال التنقل، على أن يتم إعادة شحنها مرة أخرى إلى بلادهم عقب الانتهاء من أداء المناسك.

وتستهدف المنظومة تخفيف الأعباء البدنية والتنظيمية المصاحبة للسفر، فضلًا عن تحسين تجربة الحجاج من خلال تسهيل حركة التنقل داخل المطارات والمشاعر المقدسة، وتقليل التكدسات في مناطق الوصول والمغادرة، بما يدعم تنظيم حركة الحشود.

وتتطلب الخدمة الجديدة التزام الحجاج بالإرشادات المنظمة للخدمة، خاصة ما يتعلق بالأوزان المحددة للأمتعة، والاحتفاظ ببيانات الشحن، والاكتفاء بحقيبة يد تحتوي على المستلزمات الأساسية خلال الرحلة.