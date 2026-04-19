السعودية تخصص أكثر من 12 ألف رحلة و30 ألف حافلة للخدمة بموسم الحج

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر، تخصيص أكثر من 12 ألف رحلة عبر 6 مطارات، لتسهيل إجراءات وصول ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن منظومة متكاملة لخدمة الحجاج خلال موسم الحج.

وقال الجاسر، في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية)، إن المملكة تبذل جهوداً كبيرة لتجهيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى اكتمال جاهزيتها قبل أيام، بعد عمل متواصل بدأ منذ نهاية موسم الحج الماضي.

وأضاف "أن الاستعدادات شملت إعداد خطط تشغيلية متكاملة، إلى جانب خطط للاستدامة وأخرى للطوارئ، بما يضمن تقديم خدمات عالية الكفاءة لضيوف بيت الله الحرام".

وأكد توفير أكثر من 30 ألف حافلة لخدمة الحجاج، لافتاً إلى أنه تم مسح الطرق المخصصة للحج بالكامل والتأكد من جاهزيتها التامة، موضحا جاهزية منظومة النقل السككي، بما في ذلك قطار الحرمين وقطار المشاعر، الذي يُعد من أبرز الخدمات النوعية المقدمة للحجاج.

وأشار إلى أن منظومة النقل البري، بجميع مكوناتها، تمثل عنصراً أساسياً في خدمة الحجاج، نظراً لما يتطلبه موسم الحج من تشغيل أساطيل كبيرة من الحافلات لتلبية احتياجات التنقل بين المشاعر المقدسة.