الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز التخلف عن العودة بعد العمرة لأداء فريضة الحج ؟ أمين الفتوى يرد

الشيخ محمد عبد السميع
الشيخ محمد عبد السميع
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشخص الذي يتوجه لأداء العمرة ثم يظل متخفياً بداخل الأراضي المقدسة انتظاراً لبدء موسم الحج دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، يرتكب إثماً شرعياً لمخالفته القوانين والأنظمة المنظمة لهذه الشعيرة العظيمة.

وأوضح عبدالسميع، في مقطع فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحج بهذه الطريقة يتسبب في مشكلات لوجستية وأمنية جسيمة، يأتي على رأسها الزيادة غير المدروسة في أعداد الحجيج، مما يؤدي إلى حدوث تزاحم شديد وتدافع قد يعرض حياة ضيوف الرحمن للخطر، وما يترتب على ذلك من إعاقة للخدمات وتعطيل للمصالح العامة.


وحول صحة المناسك في هذه الحالة، أشار أمين الفتوى إلى أن الحج والعمرة يكونان صحيحين من الناحية الفقهية إذا استوفيا الأركان والشروط، إلا أن صاحبها يظل آثماً شرعاً بسبب المخالفة، مشبهاً هذه الحالة بمن "اغتصب زجاجة ماء ليتوضأ بها للصلاة"؛ حيث تكون صلاته صحيحة في ذاتها، لكنه يأثم ويحاسب على أخذ مال بغير حق.

وشددت دار الإفتاء على ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد التي تضعها السلطات المختصة لتنظيم الحج، كونها تهدف في المقام الأول إلى حفظ نفوس الحجيج وضمان أدائهم للمناسك في أجواء من الطمأنينة واليسر، مؤكدة أن طاعة ولي الأمر في هذه التنظيمات هي جزء من الانضباط الشرعي الذي يحقق مقاصد العبادة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

خلال ساعات.. بشرى لموظفي الحكومة بشأن مرتبات أبريل 2026 وهذا موعد الزيادة الجديدة

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

الأرصاد

حقيقة تعرض البلاد لعاصفة شيماء.. الأرصاد تحسم الجدل

شهادة ميلاد

أسرع طريقة لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة

ترشيحاتنا

يمان ابو حذيفة

نجل أبو عبيدة يودع شقيقه الطفل يمان بكلمات مؤثرة

فلسطين

خسر وزنه وليس كرامته .. نجل متحدث الفصائل الفلسطينية يروي معاناة والده قبل استشهاده

أرشيفية

طهران تتحدى واشنطن: مضيق هرمز تحت سيطرتنا وأي عبور دوننا مستحيل

بالصور

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فستان أنيق.. رانيا أبو النصر تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

مخرج The Last Shore من إسطنبول: فيديو لشاب يغرق دفعني لإخراج الفيلم

مخرج The Last Shore
مخرج The Last Shore
مخرج The Last Shore

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد