الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما الزكاة في الحلي من الذهب ملك المرأة؟ الإفتاء ترد

الذهب
الذهب
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحلي من الذهب أو الفضة الذي تمتلكه المرأة قد يُتَّخَذ بقصد استعماله في اللُّبس والزينة، وفي هذه الحالة لا يجب على المرأة أن تخرج عنه زكاة حتى لو بلغ نصابًا وحال عليه الحول على المختار للفتوى.

وتابعت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما الزكاة في الحلي من الذهب الذي تمتلكه المرأة؟ أما إذا قصدت به الادخار أو الاتجار والتربح فلا خلاف بين العلماء في وجوب زكاته إذا بلغ النصاب المعتبر شرعًا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار (21)، ومرَّ عليه عامٌ هجري كامل، وتخرج عنه ربع العشر 2.5%.

وفي هذه الحالة يتم إخراج القيمة بمعنى أن يُقَدَّر ثمن الحلي بسعر الذهب الحالي، ويخرج ربع عشر القيمة 2.5%.

هل على ذهب المرأة الذي تتزين به زكاة؟ 

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم زكاة الذهب الذي تتخذه المرأة للزينة؟ فهناك امرأة تملك ذهبًا تستعمله في التزيُّن به، فهل تجب عليها الزكاة في هذا الذهب؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تملكه بقصد استعماله في التزيُّنِ به والتحلي وإن كانت ستبيع منه شيئًا عند الحاجة، وإنما تجب الزكاة فيما تملكه من الذهب بقصد محض الادخار وحفظ المال أو الاستثمار، وذلك متى بلغ النصاب الشرعي -وهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين أو ما يساويه من العيارات الأخرى- وحال عليه الحول العربي.

وذكرت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة التي ورد ذكرها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الإِسلَامُ عَلَى خَمسٍ: شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيتِ، وَصَومِ رَمَضَانَ» متفق عليه.

وقد نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفيةَ أدائها بتحديد مصارفها في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

الزكاة على ذهب المرأة

وأوضحت أن حَليُ المرأة، جمعه حُلِيٌّ، مثل ثَديٍ وثُدِيّ، وهو فُعُولٌ، وقد تكسر الحاء لمكان الياء مثل عِصيٍّ، والحِليَةُ: كالحَليِ، والجمع حِلًى وحُلًى، وهو كلُّ حِليةٍ حَلَيتُ بِهَا امرأَةً أو سيفًا ونحوه، وأيضًا هو اسم لكل ما يُتَزَيَّن به من مَصَاغِ الذَّهب والفضَّة.

وتابعت: وحلي المرأة المتخذ للزينة إما أن يكون من الذهب والفضة، وإما أن يكون من غير الذهب والفضة، فإن كان من غير الذهب والفضة كالجواهر والياقوت واللآلئ ونحوها، فقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجب فيها الزكاة.

أما ما كان من الذهب والفضة وتتخذه المرأة للتزين والتجمل به، فقد تعددت كلمة الفقهاء بين موجِب للزكاة فيه وغير موجِب، بينما ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية في الأظهر، والحنابلة في ظاهر المذهب، إلى عدم وجوب الزكاة فيه.

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

حملات تموينية متنوعة

ضبط 3 أطنان لبن و60 كرتونة مقرمشات ولحوم مصنعة غير صالحة بالمنيا

توريد الاقماح بسوهاج

محافظ سوهاج: توريد أكثر من 3322 طن قمح للشون والصوامع منذ بدء الموسم

محافظ المنوفية

أنقذ الفتاة من الغرق.. محافظ المنوفية يكرم شابا ويهديه درع المحافظة ومكافأة مالية

بالصور

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..5 صور لـ شيرين عبد الوهاب

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد