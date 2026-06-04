مسلم: نحتاج لموقف عربي جماعي للرد على العدوان الإيراني ضد الخليج

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن الرد على الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج يحتاج إلى موقف جماعي، خليجيًا وعربيًا، مثل طرد ممثلي ممثلي السفارات الإيرانية من الدول العربية، خاصة أن إيران تبجحت في التعدي على سيادة وأمن دول الخليج، والأرقام تشير إلى أن 80% من الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منطقة الخليج، ولم تستهدف إسرائيل، مشددًا على أن دول الخليج بحاجة إلى تكاتف في مواجهة طهران، ولابد أن تكون هناك مواجهة واضحة وصريحة ومعلنة، لأن الخليج لن يظل بمثابة "السلة التي تحاول إيران أن تلقي فيها الكرات كلما جاءت عليها أمريكا أو إسرائيل".

ترامب دمر الصورة الذهنية عن الولايات المتحدة



وأشار «مسلم» خلال لقاء مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج المشهد على قناة Ten، إلى التصريحات المتضاربة التي تصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: «التعامل مع أمريكا شيء، والتعامل مع ترامب أمر آخر، وعلى سبيل المثال فإن أهم تصريح قاله ترامب اليوم أنه قد يلتقي المرشد الإيراني مجبتي خامنئي، لكن المفاجأة أن ترامب قال في 15 مارس الماضي إن المرشد الإيراني قد لا يكون على قيد الحياة، وفي 30 مارس قال إن خامنئي قتل أو أصيب بجروح خطيرة وحالته سيئة للغاية، وبعد ذلك قال وزير الحرب الأمريكي إن وجه المرشد الإيراني تشوه ولا يستطيع الظهور أمام العامة، أما نائب الرئيس الأمريكي دي جي فانس قال في 13 مارس الماضي إن خامنئي تعرض لإصابة خطيرة لم تتضح بعد.

وفي 12 مارس قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يضمن بقاء المرشد الجديد على وجه الحياة»، مضيفًا أن جميع هذه التصريحات تثير تساؤلات كثيرة «هل كانت تلك التصريحات بقصد الخداع أم نتيجة معلومات مغلوطة؟، وفي كلا الحالتين فالعالم أمام كارثة».



وتابع مسلم: «حتى اللحظة ترامب يقول إن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي، لكن نتنياهو يصرح بأنها لم توافق على خروج المواد النووية، فهذا يعني أننا بالفعل أمام مشكلة في التعامل مع التصريحات الصادرة عن واشنطن وتل أبيب"، معتبرًا أن "ترامب ظاهرة نفت كل النظريات التي روجتها النخبة المصرية على مدى عصور بأن أمريكا دولة مؤسسات وأنها لا تتغير، لكن ترامب دمر هذه الصورة الذهنية المغلوطة، فالولايات المتحدة في عهده لم تظل دولة مؤسسات، بالعكس وزير الخارجية ووزير الحرب ونائب الرئيس لا يقومون بشيء سوى بالتأكيد على تصريحات ترامب والدفاع عنها، ولم نجد حتى الآن مواقف مؤسسية داخل أمريكا، ولا يستطيع أحد التنبؤ بموقف ترامب في أي خطوة سواء كانت في الحرب الإيرانية أو في حرب غزة، أو غيرها من القضايا والملفات».



وأوضح مسلم أن القضية الفلسطينية هي محور قضايا ومشاكل الدول العربية منذ عشرات السنين، وبالتالي يجب أن تكون هناك رؤية مشتركة لحل هذه القضية، لافتًا أنه بالتزامن مع الحديث عن ضرورة وجود حل في إيران وحل في لبنان، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يتحدث عن بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية داخل فلسطين، فبالتالي الأمر خطير ويحتاج للتعامل الجاد مع كل المستجدات والأطراف الدولية والإقليمية"، موضحًا أن تركيا وباكستان أصبحا لاعبين أساسيين في المنطقة بعد هذه الحرب.



وشدد مسلم على أن نتنياهو يعيش على الدماء والحروب ويستفيد منها، محذرًا من توحش الموقف الإسرائيلي أكثر في المنطقة بعد توقف حرب إيران، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في اتصال هاتفي منذ قليل لقناة "كان" الإسرائيلية أن العلاقات جيدة للغاية بينه وبين نتنياهو، و هذا يعني أن الاختلاف بين واشنطن وتل أبيب ليس على الأهداف و لكن في آلية التنفيذ.

وحول الموقف المصري، أكد مسلم أن دور مصر تجاه المنطقة يحظى باحترام وإشادة الجميع، لافتًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر في العام 2023 خلال قمة القاهرة للسلام من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، كما أن وزارة الخارجية لها دورًا هامًا وتقوم بجهود رائعة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

العبء الملقى على الدور المصري



وشدد مسلم على أن الموقف المصري واضح وينحاز للخليج دبلوماسياً وسياسياً وإنسانياً، مع بذل كل الجهود بهدف استقرار المنطقة وإنهاء هذه الأزمة التي تؤثر على مصر بدرجة كبيرة، مشيدًا بحكمة الرئيس السيسي، مؤكداً أن العبء الملقى على الدور المصري، قد يكون بعد الحرب أكبر من فترة الحرب نفسها؛ لأنه ربما يُعاد تشكيل المنطقة برمتها باتفاقات جديدة، وسيكون دور مصر حتمياً وأساسياً في تلك المرحلة.

خطورة المشهد الإقليمي والتهديدات الحالية



وحذر مسلم من خطورة المشهد الإقليمي والتهديدات الحالية، قائلًا: "كنت قبل 7 أكتوبر أقول دائما أن الأمن المصري يواجه تهديدات لم يواجها من قبل على الأقل في التاريخ الحديث، فما بالك بما حدث بعد 7 أكتوبر، الحدود الأربعة ملتهبة وكل الجبهات مشتعلة، لكن في كل المحن يد الله معنا ولدينا قيادة حكيمة تدير هذه الأمور، أتخيل أن هذه الظروف والتهديدات لو حدثت وقت الإخوان كنا اتسلمنا تسليم أهالي، الآن لدينا ثقة في القيادة التي تدير كل شيء لصالح مصر، ولدينا مشروع تنموي واضح ومجابهة للمخاطر ورؤية للتعامل معها بشكل وطني ومحترف".