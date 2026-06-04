قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي
هشام نصر: لم تُسجّل أي عقوبة تأديبية ضد الزمالك.. وصلاح مصدق لاعب مؤدب
تحرك جنائي من أسرة الطالبة.. تطورات جديدة في واقعة موظف تعليم القليوبية
في انتظار الحسم.. كواليس اجتماع الأهلي مع توروب لإنهاء تعاقده
90 ألف متر.. متحدث الرياضة يكشف تفاصيل أزمة أرض الزمالك في ميت عقبة
انخفض 200 جنيه.. سعر أعلى جرام ذهب الآن في مصر
حول موبايلك لـ باور بانك.. 5 أجهزة تقدر تشحنها من آيفون
شريف عامر: لا اتفاق نهائي بشأن مستحقات أرض الزمالك.. واجتماعات جديدة لحسم الأزمة
أروى جودة: كنت هعتزل التمثيل علشان كنت مرتبطة بشاب مصري
الأرصاد تكشف أسباب التقلبات الجوية.. استمرار الموجة الحارة وتحذيرات من طول فترات ارتفاع الحرارة صيفًا
منتخب الجزائر يفوز على هولندا بهدف وديا استعدادا لكأس العالم
هل الإنسان يشعر بقرب موته قبل 40 يومًا من وفاته؟.. الإفتاء: بـ 5 علامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مسلم: نحتاج لموقف عربي جماعي للرد على العدوان الإيراني ضد الخليج

الدكتور محمود مسلم
الدكتور محمود مسلم
حسن رضوان

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن الرد على الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج يحتاج إلى موقف جماعي، خليجيًا وعربيًا، مثل طرد ممثلي ممثلي السفارات الإيرانية من الدول العربية، خاصة أن إيران تبجحت في التعدي على سيادة وأمن دول الخليج، والأرقام تشير إلى أن 80% من الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منطقة الخليج، ولم تستهدف إسرائيل، مشددًا على أن دول الخليج بحاجة إلى تكاتف في مواجهة طهران، ولابد أن تكون هناك مواجهة واضحة وصريحة ومعلنة، لأن الخليج لن يظل بمثابة "السلة التي تحاول إيران أن تلقي فيها الكرات كلما جاءت عليها أمريكا أو إسرائيل".

ترامب دمر الصورة الذهنية عن الولايات المتحدة


وأشار «مسلم» خلال لقاء مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج المشهد على قناة Ten، إلى التصريحات المتضاربة التي تصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: «التعامل مع أمريكا شيء، والتعامل مع ترامب أمر آخر، وعلى سبيل المثال فإن أهم تصريح قاله ترامب اليوم أنه قد يلتقي المرشد الإيراني مجبتي خامنئي، لكن المفاجأة أن ترامب قال في 15 مارس الماضي إن المرشد الإيراني قد لا يكون على قيد الحياة، وفي 30 مارس قال إن خامنئي قتل أو أصيب بجروح خطيرة وحالته سيئة للغاية، وبعد ذلك قال وزير الحرب الأمريكي إن وجه المرشد الإيراني تشوه ولا يستطيع الظهور أمام العامة، أما نائب الرئيس الأمريكي دي جي فانس قال في 13 مارس الماضي إن خامنئي تعرض لإصابة خطيرة لم تتضح بعد.

 وفي 12 مارس قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يضمن بقاء المرشد الجديد على وجه الحياة»، مضيفًا أن جميع هذه التصريحات تثير تساؤلات كثيرة «هل كانت تلك التصريحات بقصد الخداع أم نتيجة معلومات مغلوطة؟، وفي كلا الحالتين فالعالم أمام كارثة».


وتابع مسلم: «حتى اللحظة ترامب يقول إن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي، لكن نتنياهو يصرح بأنها لم توافق على خروج المواد النووية، فهذا يعني أننا بالفعل أمام مشكلة في التعامل مع التصريحات الصادرة عن واشنطن وتل أبيب"، معتبرًا أن "ترامب ظاهرة نفت كل النظريات التي روجتها النخبة المصرية على مدى عصور بأن أمريكا دولة مؤسسات وأنها لا تتغير، لكن ترامب دمر هذه الصورة الذهنية المغلوطة، فالولايات المتحدة في عهده لم تظل دولة مؤسسات، بالعكس وزير الخارجية ووزير الحرب ونائب الرئيس لا يقومون بشيء سوى بالتأكيد على تصريحات ترامب والدفاع عنها، ولم نجد حتى الآن مواقف مؤسسية داخل أمريكا، ولا يستطيع أحد التنبؤ بموقف ترامب في أي خطوة سواء كانت في الحرب الإيرانية أو في حرب غزة، أو غيرها من القضايا والملفات».


وأوضح مسلم أن القضية الفلسطينية هي محور قضايا ومشاكل الدول العربية منذ عشرات السنين، وبالتالي يجب أن تكون هناك رؤية مشتركة لحل هذه القضية، لافتًا أنه بالتزامن مع الحديث  عن ضرورة وجود حل في إيران وحل في لبنان، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يتحدث عن بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية داخل فلسطين، فبالتالي الأمر خطير ويحتاج للتعامل الجاد مع كل المستجدات والأطراف الدولية والإقليمية"، موضحًا أن تركيا وباكستان أصبحا لاعبين أساسيين في المنطقة بعد هذه الحرب.


وشدد مسلم على أن نتنياهو يعيش على الدماء والحروب ويستفيد منها، محذرًا من توحش الموقف الإسرائيلي أكثر في المنطقة بعد توقف حرب إيران، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في اتصال هاتفي منذ قليل لقناة "كان" الإسرائيلية أن العلاقات جيدة للغاية بينه وبين نتنياهو، و هذا يعني أن الاختلاف بين واشنطن وتل أبيب ليس على الأهداف و لكن في آلية التنفيذ.
وحول الموقف المصري، أكد مسلم أن دور مصر تجاه المنطقة يحظى باحترام وإشادة الجميع، لافتًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر في العام 2023 خلال قمة القاهرة للسلام من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، كما أن وزارة الخارجية لها دورًا هامًا وتقوم بجهود رائعة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة. 

 العبء الملقى على الدور المصري


وشدد مسلم على أن الموقف المصري واضح وينحاز للخليج دبلوماسياً وسياسياً وإنسانياً، مع بذل كل الجهود بهدف استقرار المنطقة وإنهاء هذه الأزمة التي تؤثر على مصر بدرجة كبيرة، مشيدًا بحكمة الرئيس السيسي، مؤكداً أن العبء الملقى على الدور المصري، قد يكون بعد الحرب أكبر من فترة الحرب نفسها؛ لأنه ربما يُعاد تشكيل المنطقة برمتها باتفاقات جديدة، وسيكون دور مصر حتمياً وأساسياً في تلك المرحلة.

خطورة المشهد الإقليمي والتهديدات الحالية


وحذر مسلم من خطورة المشهد الإقليمي والتهديدات الحالية، قائلًا: "كنت قبل 7 أكتوبر أقول دائما أن الأمن المصري يواجه تهديدات لم يواجها من قبل على الأقل في التاريخ الحديث، فما بالك بما حدث بعد 7 أكتوبر، الحدود الأربعة ملتهبة وكل الجبهات مشتعلة، لكن في كل المحن يد الله معنا ولدينا قيادة حكيمة تدير هذه الأمور، أتخيل أن هذه الظروف والتهديدات لو حدثت وقت الإخوان كنا اتسلمنا تسليم أهالي، الآن لدينا ثقة في القيادة التي تدير كل شيء لصالح مصر، ولدينا مشروع تنموي واضح ومجابهة للمخاطر ورؤية للتعامل معها بشكل وطني ومحترف".

الدكتور محمود مسلم مجلس الشيوخ الخليج السفارات الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بطاقات تموينية

وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

موعد زيادة المعاشات

التأمينات تعلن.. بدء تطبيق زيادة المعاشات رسميا في هذا الموعد

الزمالك

أزمة جديدة .. الأوقاف تطالب الزمالك بـ5 مليارات جنيه.. ريهام حمدى تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

الدوري المصري

بشير التابعي يتوقع نتيجة مباراة مصر أمام البرازيل

حسام حسن

هاني رمزي: كنت أفضل ضم جناح في المنتخب بدلًا من الحارس الرابع

كوناتي

كوناتي يصدم الاتحاد.. ويختار ريال مدريد وجهته المفضلة

بالصور

التهاب المعدة وارتجاع المريء.. أعراضه وكيف يمكنك التخلص منه

التهاب المعدة و ارتجاع المرئ.. أعراضه و كيف يمكنك التخلص منه
التهاب المعدة و ارتجاع المرئ.. أعراضه و كيف يمكنك التخلص منه
التهاب المعدة و ارتجاع المرئ.. أعراضه و كيف يمكنك التخلص منه

طريقة عمل سلطة البطاطس

طريقة عمل سلطة البطاطس
طريقة عمل سلطة البطاطس
طريقة عمل سلطة البطاطس

مهرجان عمان السينمائي يكشف عن الملصق الرسمي لدورته السابعة

مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

فيديو

سهام جلال

سهام جلال.. رحيل مفاجئ بعد أزمة صحية صعبة وكلمات مؤثرة في آخر ظهور لها.. فيديو

جــريــ.مة بسبب أضحية العيد

العثور على جثــ.ـتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق.. ماذا حدث

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد