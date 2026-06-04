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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محامي صاحبة فيديو القليوبية يكشف التفاصيل الكاملة: لم تنشر المقطع وابنتها لم تُنقل حتى الآن

محامي صاحبة فيديو القليوبية
محامي صاحبة فيديو القليوبية
محمد البدوي

كشف المستشار عابدين مسعد، محامي السيدة فاطمة صاحبة الفيديو المتداول المنسوب إلى أحد مسؤولي الإدارات التعليمية، تفاصيل الواقعة مؤكداً أن موكلته كانت تسعى فقط إلى نقل ابنتها من مدرسة في بنها إلى الإسكندرية، حيث تقيم بعد انفصالها عن زوجها.

فترة التقييمات الدراسية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر مع الإعلامية ياسمين عز، أن إجراءات نقل الطالبة كانت تتأخر بسبب ارتباطها بفترة التقييمات الدراسية، وأن المسؤول أبلغ السيدة بأن النقل لن يتم قبل شهر يوليو.

رفض الاستمرار في الحديث

وأضاف أن موكلته توجهت إلى الإدارة التعليمية لتقديم شكوى بشأن تأخر الإجراءات، وهناك التقت بالمسؤول الذي عرض مساعدته في إنهاء الأمر، قبل أن تتطور الواقعة إلى تصرفات اعتبرتها السيدة غير لائقة، ما دفعها إلى رفض الاستمرار في الحديث معه.

متابعة طلب النقل

وأشار إلى أنه في 11 مايو 2026، وأثناء متابعة طلب النقل مرة أخرى، فوجئت السيدة بتكرار التصرفات نفسها، فقررت توثيق الواقعة بمقطع فيديو بلغت مدته نحو ست دقائق، بهدف الاحتفاظ به كدليل يثبت ما تعرضت له.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد محامي السيدة أن موكلته لم تقم بنشر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها سلمت المقطع إلى الجهات المختصة داخل الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مرجحاً أن يكون تسريب الفيديو قد حدث أثناء فحصه من قبل الجهات المعنية.

مرور الفترة الماضية

وأوضح أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن القضية تحظى بمتابعة من الجهات المختصة، مشدداً على أن موكلته تُعد مجنياً عليها في الواقعة، كما أن طلب نقل ابنتها إلى الإسكندرية لم يُنفذ حتى الآن رغم مرور الفترة الماضية.

الإدارات التعليمية فيديو القليوبية صاحبة فيديو القليوبية ياسمين عز

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