قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هند الضاوي: إسرائيل تتصرف بعقلية العصابات ونتنياهو رمز للخراب والدمار
كتّفه ونزل فيه ضرب | جريمة قتل بملعب كرة قدم بـ أكتوبر
صلاح يبحث عن حلم العودة للأضواء بـ كأس العالم 2026
هند الضاوي: حرب غزة كشفت حقيقة شعارات الحرية وحقوق الإنسان في الغرب
الصحة: رفع درجة الاستعداد بالمنافذ الحدودية وتعزيز إجراءات الفحص لمواجهة فيروس الإيبولا
أبلكيشن زملكاوي ينجح في توفير مستحقات قضية "بيكي".. وعمل مكثف لإنهاء أزمة مصدق
زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية
كرامات الأولياء موجودة في 2026.. أزهري يفجر مفاجأة بدليل من السنة
منها محمد هنيدي.. عالم أزهري يحدد ما هو الحلال والحرام بالأفلام
تعرف على موضوع خطبة الجمعة غدا بمساجد الأوقاف
مصطفى بكري: المنطقة تتجه لتصعيد سياسي ودبلوماسي والمرحلة تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا
الضرائب : سعر الذهب محليا مرتبط بالعالمي .. ولا زيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس الضرائب توضح كيف دعمت المالية رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
محمد يحيي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة بتوجيه من وزارة المالية عملت واقعيا علي تمكين رواد الاعمال والشركات الناشئة من خلال منظومة تشريعية متكاملة لدعمهم.

أضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية في تصريحات لها اليوم، أن المصلحة عمدت واقعيًا على تفعيل أطر الاهتمام بمنظومة ريادة الأعمال في مصر من خلال تبسيط كافة المعاملات الضريبية المقدمة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أوضحت " عبد العال" أن قانون المحاسبة المبسطة الموجه لتلك المشروعات يتضمن اجراءات محاسبية أكثر مرونة ومراعاة للمبتكرين ورواد الأعمال ويعزز من عمليات سهولة انتقال منظومة الاقتصاد غير الرسمي إلي المنظومة الرسمية.

أشارت إلي أن مصلحة الضرائب لا تدخر أي جهود لتوعية أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بضرورة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية و الإيصا الإلكتروني و الاستفادة من حزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية اتي تم اطلاقها خلال العام والتي شهدت اقبالا غير مسبوقا من الممولين.

رشا عبد العال مصلحة الضرائب المصرية مال واعمال اخبار مصر منظومة ريادة الأعمال في مصر المعاملات الضريبية رواد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة منظومة الفاتورة الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

اجتماع الحكومة

قرار حكومي هام بشأن ترقيات الموظفين من يوليو وعلاوة بنسبة 5%

بعوضة

إطلاق 64 مليون بعوضة في سماء الولايات المتحدة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

العمل

ما حكم تأخير الصلاة بسبب العمل؟.. أمين الفتوى يجيب

إقبال كبير على المشروع القرآني الصيفي بالأزهر

إقبال كبير على المشروع القرآني الصيفي بالأزهر.. صور

رشوة

ما حكم دفع المال لإنهاء المصالح وتخطي الطابور؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد