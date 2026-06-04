رئيس الضرائب توضح كيف دعمت المالية رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة بتوجيه من وزارة المالية عملت واقعيا علي تمكين رواد الاعمال والشركات الناشئة من خلال منظومة تشريعية متكاملة لدعمهم.

أضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية في تصريحات لها اليوم، أن المصلحة عمدت واقعيًا على تفعيل أطر الاهتمام بمنظومة ريادة الأعمال في مصر من خلال تبسيط كافة المعاملات الضريبية المقدمة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أوضحت " عبد العال" أن قانون المحاسبة المبسطة الموجه لتلك المشروعات يتضمن اجراءات محاسبية أكثر مرونة ومراعاة للمبتكرين ورواد الأعمال ويعزز من عمليات سهولة انتقال منظومة الاقتصاد غير الرسمي إلي المنظومة الرسمية.

أشارت إلي أن مصلحة الضرائب لا تدخر أي جهود لتوعية أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بضرورة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية و الإيصا الإلكتروني و الاستفادة من حزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية اتي تم اطلاقها خلال العام والتي شهدت اقبالا غير مسبوقا من الممولين.