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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمارك القاهرة تنجح في تحصيل 6.6 مليون جنيه من بيع سيارات وبضائع متنوعة بالمزاد العلني

جمارك السيارات
جمارك السيارات
محمد يحيي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي، عن تحصيل مبلغ 6.6 مليون جنيه من عمليات بيع 25 لوك من السيارات والبضائع المتنوعة بنظام المزاد العلني.

قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك إن عمليات بيع اللوطات نهائيا لصالح جمارك القاهرة بنظام المزاد العلني والذي تم تنظيمها في نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم.

بحسب التقرير فقد تم تنظيم المزاد بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية  لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك  .

وتم البيع نهائيًا لـ8 لوطات من السيارات بقيمة 3.7 مليون جنيه و 17 لوطًا من البضائع بقيمة 2.915 مليون جنيه.

ويأتي ذلكتنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

جمارك القاهرة مصلحة الجمارك اخبار مصر مال واعمال بيع بالمزاد العلني لوطات سيارات جمارك السيارات

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