لأول مرة منذ 7 سنوات.. الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية

أعلنت الصين وكوريا الشمالية أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيجري زيارة رسمية إلى بيونج يانج الأسبوع المقبل، في أول زيارة له إلى كوريا الشمالية منذ نحو سبع سنوات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في البلدين أن الزيارة ستُعقد يومي الاثنين والثلاثاء، في خطوة تعكس استمرار التقارب بين بكين وبيونغ يانغ وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة مباحثات بين الرئيس الصيني والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تتناول سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.