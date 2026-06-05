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مستشار المرشد الإيراني: مسودة التفاهم مع واشنطن غامضة وترامب يسعى لفرض شروطه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشار المرشد الإيراني: مسودة التفاهم مع واشنطن غامضة وترامب يسعى لفرض شروطه

محسن رضائي
محسن رضائي
فرناس حفظي

اعتبر محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن مسودة التفاهم الجاري التفاوض بشأنها بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب لا تزال غامضة وتحتاج إلى مزيد من التوضيح قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال رضائي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول ممارسة ضغوط على طهران لقبول الشروط الأمريكية، في حين تبقى المطالب والشروط الإيرانية غير واضحة ضمن المسودة المطروحة حاليًا.

وأضاف أن الوثيقة الحالية تتضمن نقاطًا غامضة تتطلب توضيحات إضافية، بما يضمن فهمًا متبادلًا لبنود الاتفاق المحتمل بين الجانبين.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب أبلغ مساعديه سرًا بإمكانية إعادة النظر في وقف إطلاق النار القائم مع إيران، والعودة إلى خيار التصعيد العسكري إذا أسفر أي هجوم إيراني…

محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مسودة التفاهم الولايات المتحدة إيران

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