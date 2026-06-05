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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مختار غباشي : واشنطن تواجه ضغوطًا أكبر مما تتصور في مفاوضاتها مع إيران

واشنطن وطهران
واشنطن وطهران
رحمة سمير

علق الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، على إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحصول على تعهدات مكتوبة وموقعة من إيران ضمن أي اتفاق مبدئي بشأن الملف النووي، مؤكدًا أن الضغوط الحالية لا تمثل عبئًا على طهران وحدها، بل أن واشنطن تواجه بدورها تحديات داخلية وخارجية تجعل موقفها التفاوضي أكثر تعقيدًا.


وأوضح غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن إيران اعتادت التعايش مع العقوبات والضغوط الاقتصادية منذ عام 1979، مشيرًا إلى أن الحصار الأمريكي ألحق أضرارًا بالاقتصاد الإيراني ورفع معدلات التضخم، لكنه لم ينجح في دفع طهران إلى التخلي عن ثوابتها أو تغيير استراتيجيتها التفاوضية القائمة على "النفس الطويل".

وأشار إلى أن إدارة ترامب تواجه بدورها ضغوطًا متزايدة داخل الولايات المتحدة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لافتًا إلى أن هناك تحديات تتعلق بارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب الجدل الداخلي بشأن أي تحرك عسكري جديد تجاه إيران، وهو ما يفرض قيودًا إضافية على الإدارة الأمريكية.

وأكد الأمين العام لمركز الفارابي أن القيادة الإيرانية تدرك طبيعة هذه الضغوط، ولذلك تتعامل مع المفاوضات بهدوء وحسابات دقيقة، معتبرًا أن الرهان على إجبار إيران على تقديم تنازلات كاملة تحت وطأة العقوبات الاقتصادية لا يعكس الواقع السياسي داخل الجمهورية الإسلامية.

وأضاف غباشي أن الملف النووي الإيراني ما زال محكومًا باعتبارات سياسية ودينية داخلية، مشيرًا إلى وجود مواقف معلنة من المؤسسات الإيرانية بشأن التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما يجعل أي تنازلات جوهرية في هذا الملف محل تعقيدات داخلية كبيرة.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد على أن أي تصعيد أو تهديد للممرات الحيوية في المنطقة ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمضيق في حركة التجارة والطاقة والاتصالات الدولية، مؤكدًا أن جميع الأطراف تدرك خطورة الوصول إلى هذه المرحلة.


واختتم غباشي تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة الحالية لا يمكن اختزالها في ضغوط تمارس على إيران فقط، بل هي معادلة معقدة تتداخل فيها المصالح والحسابات الأمريكية والإيرانية والإقليمية، ما يجعل مسار التفاوض هو الخيار الأكثر واقعية لتجنب مزيد من التصعيد.


https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/931900966571086/ 

واشنطن إيران ضغوطًا ترامب الرئيس الأمريكي

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