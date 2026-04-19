الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لأول مرة في السعودية.. شروط الاشتراك في خدمة حج بلا حقيبة 2026

رشا عوني

يشهد موسم الحج2026 هذا العام خدمة جديدة أطلقتها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت خدمة حج بلا حقيبة لأول مرة، للتيسير على الحجاج ونقل أمتعتهم من مطارات بلادهم حتى مقر إقامتهم بالفنادق في مكة والمدينة.

لأول مرة| تفاصيل خدمة حج بلا حقيبة.. تنقل أسهل بدون عناء

حج بلا حقيبة

مبادرة حج بلا حقيبة هي خدمة نوعية أطلقتها وزارة الحج والعمرة السعودية لعام 2026، تتيح للحجاج شحن أمتعتهم من مطارات بلدانهم مباشرة إلى مقار إقامتهم (الفنادق) في مكة والمدينة والعودة، دون الحاجة لحملها أو انتظارها بالمطارات السعودية، بهدف تيسير التنقل وتقليل التكدس، مع إمكانية تتبعها عبر ملصقات ذكية. 

وبالنسبة للحجاج المصريين، تتيح الخدمة الجديدة شحن الأمتعة من المطارات في مصر مباشرة إلى مقار الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، دون الحاجة إلى حملها أثناء التنقل، على أن تُعاد عملية شحنها مرة أخرى إلى مصر بعد انتهاء المناسك.

لضيوف الرحمن.. أبرز المزايا التي توفرها خدمة 'حج بلا حقيبة'

تفاصيل مبادرة حج بلا حقيبة

وكشفت وزارة الحج والعمرة عن تفاصيل خدمة حج بلا حقيبة، التي تُطبق لأول مرة خلال موسم حج 1447 هـ، بهدف تقليل أعباء السفر على الحجاج، من خلال نقل الأمتعة بشكل منظم منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى وصولها إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

شحن حقائب الحجاج

وتعتمد الخدمة على استلام الحقائب من مطارات المغادرة عبر شركات متخصصة، ثم شحنها إلى المملكة، حيث يتم تسلمها في المطارات الرئيسية مثل جدة والمدينة المنورة، قبل إيصالها مباشرة إلى الفنادق، دون حاجة الحاج للانتظار داخل صالات الوصول.

الملصق الذكي

خدمة حج بلا حقيبة ستتم عبر نظام «الملصق الذكي» الجديد، الذي ستوفره شركات السياحة لجميع الحجاج، بحيث يوضع على الحقائب، ويتضمن بيانات كل ملصق «اسم الحاج، واسم الشركة، واسم فندق الإقامة بمكة أو المدينة، وأرقام التواصل».

ويسهم هذا الملصق في وصول كل حقيبة إلى غرفة الحاج قبل وصوله إلى الفندق.

حجاج- أرشيفية
 

شروط الاشتراك في مبادرة حج بلا حقيبة

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى الالتزام بالإرشادات المحددة، ومنها التقيد بالأوزان المسموح بها، ومراجعة بيانات الشحن، والالتزام بقوائم الممنوعات، إضافة إلى حمل حقيبة يد تحتوي على المستلزمات الأساسية خلال الرحلة.

طريقة التسجيل في خدمة حج بلا حقيبة 2026 


تقدم وزارة الحج السعودية تفاصيل إجراءات التسجيل في خدمة حج بلا حقيبة 2026 من خلال الجهات المنظمة للحج في كل دولة، والاستعلام عن التفاصيل من خلال شركات السياحة، أو التسجيل عبر منصة نسك الرسمية من هنـــــــا، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة من هنــــــــــا.

 

تقليل وقت وجهد الحجاج

وتتيح المبادرة للحجاج التوجه فور وصولهم إلى الحافلات المخصصة لنقلهم إلى مقار إقامتهم، دون الانشغال بإجراءات استلام الأمتعة، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد، خاصة في ظل كثافة الحركة خلال موسم الحج.

خدمة مبتكرة لضيوف الرحمن.. تنفيذ حج بلا حقيبة لأول مرة

شحن وتوصيل الحقائب

كما تتولى الجهات المعنية إدارة عملية الشحن والتوصيل، إلى جانب إعادة الأمتعة إلى بلدان الحجاج بعد انتهاء المناسك، مع توفير نظام تتبع يعتمد على ملصقات ذكية تتضمن بيانات الحاج ومقر إقامته ووسائل التواصل.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من الجهات ذات العلاقة، ضمن خطة تطوير منظومة الحج وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.

