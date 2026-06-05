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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إنجاز تاريخي ينتظر حسام حسن في كأس العالم 2026.. ما هو؟

حسام حسن
حسام حسن
أحمد أيمن

يواصل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مطاردة إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الحافلة مع كرة القدم المصرية، بعدما نجح في قيادة الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليضيف فصلاً جديداً إلى قصة استثنائية امتدت لأكثر من أربعة عقود بين الملاعب ومقاعد التدريب.

ويستعد المنتخب لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، وسط آمال جماهيرية بتحقيق مشاركة قوية والعبور إلى الأدوار الإقصائية.

قائمة منتخب مصر لكأس العالم

وكان حسام حسن قد أعلن قائمة تضم 26 لاعبًا، لتمثيل منتخب مصر في كأس العالم 2026، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي  - مصطفي شوبير - المهدي سليمان  - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم  - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه  - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح.

الهجوم: عمر مرموش - حمزة عبد الكريم.

إنجاز تاريخي ينتظر حسام حسن

يُعد تأهل منتخب مصر إلى المونديال المقبل محطة فارقة في مشوار "العميد"، إذ أصبح أول شخصية مصرية تشارك في كأس العالم لاعباً ثم تعود بعد سنوات طويلة لقيادة المنتخب الوطني كمدير فني في البطولة ذاتها. 

ويمنح هذا الإنجاز حسام حسن مكانة خاصة في تاريخ الكرة المصرية، خاصة أنه كان أحد أبرز أبطال التأهل إلى مونديال 1990 عندما سجل هدفاً حاسماً في شباك الجزائر خلال التصفيات.

ومنذ تلك اللحظة التاريخية التي أعادت مصر إلى كأس العالم بعد غياب دام 56 عاماً، ظل اسم حسام حسن حاضراً بقوة في المشهد الكروي، سواء من خلال إنجازاته لاعباً أو عبر مسيرته التدريبية التي شهدت العديد من المحطات والتحديات.

جدير بالذكر أن حسام حسن، قد صنع تاريخاً كبيراً داخل المستطيل الأخضر، وأصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 68 هدفاً، كما توج بعدد كبير من البطولات المحلية والقارية.

وعلى الصعيد التدريبي، خاض حسام حسن تجارب متعددة مع أندية مصرية وعربية، كما اقترب من تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم مع منتخب الأردن قبل سنوات، إلا أن الحلم توقف آنذاك عند الملحق العالمي، لكن القدر منحه فرصة جديدة مع منتخب مصر عندما تولى القيادة الفنية للفريق في فبراير 2024 عقب فترة صعبة عاشها المنتخب.

ونجح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في إعادة التوازن للفراعنة، حيث تحسنت النتائج بشكل ملحوظ واستعاد المنتخب شخصيته التنافسية، لينجح في حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 قبل نهاية التصفيات. 

كما حقق المنتخب أرقاماً مميزة خلال مشواره، أبرزها التأهل دون التعرض لأي هزيمة، في مؤشر واضح على التطور الذي شهده الفريق خلال الفترة الأخيرة.

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