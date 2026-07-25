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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تهزم تونس 3-0 وتواصل التقدم في بطولة أفريقيا لناشئات الطائرة

منتخب مصر للناشئات تحت 18 عامًا
منتخب مصر للناشئات تحت 18 عامًا
حسن العمدة

واصل منتخب مصر للناشئات تحت 18 عامًا عروضه القوية في بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات للكرة الطائرة، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات البطولة المقامة على صالة نادي بايونيرز خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا، وتقام تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية.

جاءت نتائج الأشواط لصالح المنتخب المصري كالتالي:

* الشوط الأول: 32-30
* الشوط الثاني: 25-16
* الشوط الثالث: 25-14

وشهد الشوط الأول منافسة قوية بين المنتخبين، قبل أن تحسمه ناشئات مصر بنتيجة 32-30، ثم فرض المنتخب المصري سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء في الشوطين الثاني والثالث، لينهي المباراة بثلاثية نظيفة ويواصل سلسلة انتصاراته في البطولة.

وبهذا الفوز، حافظ المنتخب المصري على سجله المثالي بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي، حيث استهل مشواره بالفوز على الجزائر بنتيجة 3-0، ثم تغلب على الكاميرون بالنتيجة نفسها، قبل أن يتجاوز المغرب بثلاثة أشواط دون رد، ليضيف تونس إلى قائمة ضحاياه ويؤكد صدارته للمنافسات.

في المقابل، دخل المنتخب التونسي المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية على كل من السنغال والجزائر والكاميرون، جميعها بنتيجة 3-0، إلا أنه اصطدم بقوة المنتخب المصري الذي نجح في إيقاف سلسلة انتصاراته.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئات كلًا من: ندى نادر، ملك سامح، حلا بليغ، يارا رامز، خديجة رامي، هنا كريم، كارما عبد المنعم، ريان محمد، كارلا بطرس، رنا حسام، جنا حسام، هنا الغيطاني، وملك سامح.

ويقود المنتخب فنيًا تهاني طوسون، ويعاونها إكرامي هيكل مدربًا عامًا، وعمرو التوني محللًا للأداء، وحكيم أنور إداريًا، وأشرقت ناصر طبيبةً للمنتخب، فيما تترأس البعثة الإعلامية منى عبد الكريم

منتخب مصر للناشئات تحت 18 عامًا منتخب مصر منتخب مصر للناشئات

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